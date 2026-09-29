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Llegaron seis nuevos F-16 y la Fuerza Aérea ya cuenta con 12 unidades
Las aeronaves aterrizaron en Río Cuarto; el cronograma prevé completar las entregas entre 2027 y 2028.
El Gobierno incorporó este martes seis nuevos cazas F-16 Fighting Falcon a la Fuerza Aérea Argentina, que aterrizaron en el Área Material Río Cuarto, en Córdoba. Con este segundo lote, el país ya cuenta con 12 de las 24 aeronaves adquiridas a Dinamarca por unos US$300 millones. Las unidades restantes están previstas para llegar entre 2027 y 2028.
Los aviones cruzaron el Atlántico con escalas técnicas en Zaragoza, las Islas Canarias y Natal, Brasil. La recepción fue encabezada por el ministro de Defensa, Carlos Presti, junto con el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, y autoridades de las Fuerzas Armadas.
“La llegada de estos F-16 vuelve a demostrar el valor de una capacidad que muchas veces trabaja fuera del centro de la escena, pero que es estratégica para la defensa”, sostuvo Presti. El funcionario remarcó que la dimensión territorial argentina, sus recursos naturales, la infraestructura crítica, el Atlántico Sur y la proyección antártica requieren ampliar las capacidades de vigilancia y protección.
La incorporación forma parte del programa “Peace Cóndor”, que busca recuperar la capacidad de interceptación supersónica y contempla, además de las aeronaves, el entrenamiento de pilotos y técnicos, la adecuación de infraestructura y la incorporación de sistemas de apoyo. El primer grupo de seis cazas había arribado en diciembre de 2025. Durante 2026, la Fuerza Aérea comenzó a operar el sistema en Río Cuarto y avanzó con la capacitación de pilotos y personal técnico. En julio, aviadores argentinos alcanzaron una nueva certificación al realizar vuelos solos con el F-16.
El jefe de la Fuerza Aérea, Gustavo Valverde, celebró el arribo: “Esta es una carrera de largo aliento, pero estamos dando pasos firmes, concretos y con una visión clara de hacia dónde va la Fuerza Aérea Argentina”.
El reequipamiento militar incluye otros proyectos. El Gobierno autorizó la compra de helicópteros UH-60L Black Hawk, mientras el Ejército avanza con blindados Stryker y la Armada espera completar la recepción de aviones de patrulla marítima P-3C Orion. Además, Defensa presentó el primer lote de fusiles ARAD-5 y ARAD-7, destinados a reemplazar progresivamente armamento actualmente en servicio.
Con información de TN
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