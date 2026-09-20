Boca se quedó con el clásico ante San Lorenzo y estiró su buen momento

Boca volvió a festejar este domingo y derrotó 2-0 a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, por la décima fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena aprovechó la superioridad numérica que tuvo desde la primera mitad y resolvió el clásico en el complemento con los tantos de Leandro Lozano y Miguel Merentiel.

El quiebre del encuentro se produjo a los 30 minutos del primer tiempo, cuando Manuel Insaurralde vio la tarjeta roja directa por una fuerte infracción sobre Santiago Ascacíbar. San Lorenzo quedó con diez y debió afrontar más de una hora de partido en inferioridad numérica.

Pese a esa ventaja, Boca debió esperar hasta el segundo tiempo para abrir el marcador. A los 12 minutos del complemento, Leonel Flores desbordó por izquierda y envió un centro atrás que encontró a Lozano. El lateral apareció en posición ofensiva y sacó un zurdazo para establecer el 1-0.

Lozano volvió así a convertir después de haber marcado también durante la serie ante San Pablo por la Copa Sudamericana, en la que el Xeneize consiguió el pase a las semifinales.

La tranquilidad llegó a los 27 minutos del segundo tiempo, cuando Merentiel marcó el segundo y terminó de encaminar el clásico para el conjunto visitante.

San Lorenzo, dirigido nuevamente por Rubén Darío Insua, intentó mantenerse en partido pese a la expulsión, pero no consiguió descontar y acumuló una nueva jornada sin poder acercarse a los puestos de clasificación.

Para Boca, en cambio, el triunfo representó su segunda victoria consecutiva en el Clausura, después del 3-1 frente a Central Córdoba, y le permitió alcanzar los 17 puntos en la Zona A. Antes de esta fecha llegaba con 14 unidades.

El resultado también prolongó el buen presente del equipo de Arruabarrena, que pocos días atrás había eliminado a San Pablo y avanzado a las semifinales de la Copa Sudamericana. Ahora volverá a jugar por el torneo local el domingo 4 de octubre, cuando reciba a Unión en la Bombonera por la fecha 11.