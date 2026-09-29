Endeudamiento bajo la lupa: qué medidas avanzaron en la Legislatura bonaerense

La Cámara de Diputados bonaerense aprobó este martes cuatro proyectos de ley vinculados al endeudamiento de las familias y las dificultades para afrontar pagos, iniciativas que ahora deberán pasar al Senado para continuar su tratamiento legislativo.

Las propuestas contemplan distintas herramientas orientadas a las personas que atraviesan situaciones de mora. Entre ellas aparecen restricciones al hostigamiento durante las gestiones de cobro, la puesta en marcha de mecanismos de prevención y la creación de sistemas específicos de protección frente al sobreendeudamiento.

Los proyectos fueron impulsados por Facundo Tignanelli, Mayra Mendoza, María Noelia Saavedra, Leonardo Moreno y Ana Luz Balor. Según se indicó durante el debate, las iniciativas intentan abordar desde diferentes perspectivas el crecimiento de las dificultades económicas de numerosos hogares bonaerenses.

El diputado peronista Alejandro Acervo vinculó el fenómeno con la evolución de los ingresos y los gastos familiares. “En economía todo tiene causas y consecuencias”, sostuvo, y agregó que el endeudamiento “por sí solo no es malo”, aunque consideró que actualmente muchas familias recurren a él porque están “asfixiadas por su economía diaria”.

Las propuestas generaron rechazo entre bloques opositores. Desde el PRO cuestionaron el contenido de las iniciativas y afirmaron que “se termina perjudicando al usuario, al laburante, por una bandera ideológica política”. Además, reclamaron que cualquier regulación sobre préstamos o tasas abusivas sea abordada de manera “seria, profesional y responsable”.

También La Libertad Avanza expresó su oposición. Francisco Adorni reconoció la existencia de familias endeudadas, pero rechazó que pueda hablarse de una situación extrema. “No creo que haya una ‘crisis terminal’ como quieren plantear”, afirmó.

Con la aprobación en Diputados, los cuatro proyectos obtuvieron media sanción. El próximo paso será su tratamiento en el Senado bonaerense, donde deberán conseguir respaldo para convertirse definitivamente en ley.

Fuente: DIB