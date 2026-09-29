Murió una turista francesa por una avalancha en El Chaltén

Una turista francesa de 29 años murió este martes como consecuencia de una avalancha producida en el cerro Crestón, en inmediaciones del Lago del Desierto, a unos 35 kilómetros de El Chaltén, en Santa Cruz. La joven iba junto con un compañero de su misma nacionalidad, que fue rescatado y está fuera de peligro.

Los dos turistas estaban en el sector de la escarpada montaña cuando, alrededor de las 12:30 ocurrió el desprendimiento de nieve en una zona de gran altura, mientras ambos practicaban esquí.

Ante el episodio, "producto de un corte de placa del manto níveo", se activó un operativo de rescate en el que participaron personal de Parques Nacionales, del Grupo Especializado en Alta Montaña (GEAM) de Gendarmería Nacional, del Consejo Agrario Provincial, de Defensa Civil y equipos de salud.

El hombre, según la prensa local, fue asistido y trasladado al puesto sanitario de El Chaltén y luego derivado al hospital SAMIC de El Calafate, en la cordillera santacruceña.

Debido a las dificultades propias del lugar, un terreno montañoso con pendientes muy marcadas y condiciones complejas, los rescatistas tuvieron que trasladarse a pie hasta la zona afectada desde Lago del Desierto.

Después de varias horas de trabajo, consignó el portal Señal Calafate, lograron dar con el paradero de los dos franceses que habían quedado atrapados por el alud. En ese difícil contexto, encontraron el cuerpo de la mujer, que fue llevado a El Chaltén tras las actuaciones realizadas por Gendarmería.

Las postales que deja el Chaltén, en la zona norte del Parque Nacional Los Glaciares.Las postales que deja el Chaltén, en la zona norte del Parque Nacional Los Glaciares.

En tanto, se supo también que desde el Parque Nacional Los Glaciares aportaron un desfibrilador externo automático (DEA), que había sido solicitado por el grupo de rescate que intervino en la emergencia porque cuando recibieron el primer aviso del fenómeno sucedido les advirtieron que la turista no tenía signos vitales.

El Cerro Crestón es una montaña de carácter alpino situada en el sector norte de El Chaltén, en cercanías a la Reserva Provincial Lago del Desierto. Su ascensión implica una progresión en el glaciar, pendientes sostenidas de nieve y un breve tramo de escalada en roca o mixto antes de alcanzar la cumbre.

Desde lo alto, se puede visualizar el Campo de Hielo Patagónico Sur, la cara norte del monte Fitz Roy y el entorno del Lago del Desierto. Por estos días, es "uno de los escenarios más cotizados y frecuentados por andinistas y deportistas" locales y extranjeros para la práctica del esquí de montaña.

Fuente: Clarín