Las temperaturas comienzan a bajar y el viento sur se lleva la inestabilidad

El penúltimo día del noveno mes del año tendrá más similitudes al invierno que a la primavera, tal como desmenuzó el meteorólogo de LA BRÚJULA 24, Leonardo De Benedictis.

"Lentamente van a mejorar las condiciones, gracias al viento del leve del cuadrante sur que irá limpiando la humedad y esa inestabilidad que se extendió hasta la madrugada", expuso en su habitual informe matutino.

Luego, De Benedictis adelantó que la máxima quedará más acotada, apenas ubicándose en el orden de los 17 grados en horas de la tarde y con abundante nubosidad, aunque ya casi sin chances de lluvias.

Por último, el profesional anticipó que para este miércoles se pronostica una nueva caída en el termómetro, en especial al amanecer, aunque la buena noticia es que el sol va a reaparecer en un ambiente frío.