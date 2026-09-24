Deportes
Estrella ganó y recuperó la punta de la Liga Oro
Se jugó la sexta fecha del segundo tramo.
La sexta fecha de la Liga Bahiense de Oro se completó este jueves por la noche con cinco encuentros y dejó a Estrella nuevamente como único líder, luego de su victoria como visitante frente a Alem por 93 a 73.
El equipo auriazul llegó de esta manera a 21 puntos y desplazó de la cima a Pueyrredón, que había abierto la jornada con un triunfo por 84 a 69 sobre Independiente y había quedado provisoriamente arriba con 19,5 unidades.
Otro de los resultados destacados fue el triunfo de Napostá, que derrotó como visitante a Barrio Hospital por 90 a 81. También hubo festejo de Villa Mitre, que consiguió una amplia victoria ante Pacífico por 100 a 73, mientras que Estudiantes se impuso sobre Bahiense del Norte por 70 a 58.
El encuentro más ajustado de la noche se disputó entre Olimpo y Liniers. El Chivo terminó llevándose el partido por 76 a 75.
|Pos.
|Equipo
|Pts.
|1°
|Estrella
|21
|2°
|Napostá
|20
|3°
|Pueyrredón
|19,5
|4°
|Bahiense
|19
|4°
|Liniers
|19
|6°
|Villa Mitre
|18,5
|7°
|Pacífico
|17
|8°
|Estudiantes
|16,5
|9°
|L.N. Alem
|15,5
|10°
|Olimpo
|14,5
|10°
|Independiente
|13,5
|12°
|Barrio Hospital
|13
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