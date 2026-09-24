Estrella ganó y recuperó la punta de la Liga Oro

La sexta fecha de la Liga Bahiense de Oro se completó este jueves por la noche con cinco encuentros y dejó a Estrella nuevamente como único líder, luego de su victoria como visitante frente a Alem por 93 a 73.

El equipo auriazul llegó de esta manera a 21 puntos y desplazó de la cima a Pueyrredón, que había abierto la jornada con un triunfo por 84 a 69 sobre Independiente y había quedado provisoriamente arriba con 19,5 unidades.

Otro de los resultados destacados fue el triunfo de Napostá, que derrotó como visitante a Barrio Hospital por 90 a 81. También hubo festejo de Villa Mitre, que consiguió una amplia victoria ante Pacífico por 100 a 73, mientras que Estudiantes se impuso sobre Bahiense del Norte por 70 a 58.

El encuentro más ajustado de la noche se disputó entre Olimpo y Liniers. El Chivo terminó llevándose el partido por 76 a 75.