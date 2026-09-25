San Lorenzo puede asegurarse el Nº1 en la Liga Plata

La Liga Bahiense de Plata disputará esta noche, desde las 21, la octava fecha de la segunda parte, con una posibilidad concreta para San Lorenzo: asegurarse el N°1 de la fase regular.

Para que eso ocurra, el Naranja deberá ganarle como visitante a La Falda y esperar que 9 de Julio supere a Altense. Con esa combinación de resultados, el puntero quedará inalcanzable en lo más alto de la tabla.

San Lorenzo llega como líder con 24 puntos, producto de una campaña de 16 triunfos y 2 derrotas, y además viene invicto en este tramo del torneo. Altense aparece como escolta con 21,5, mientras que 9 de Julio marcha tercero con 21.

La programación completa de esta noche tendrá los partidos La Falda-San Lorenzo, Altense-9 de Julio, Comercial-Ateneo, Velocidad-Argentino, Sportivo-Espora y El Nacional-Bahía Basket.

Para esta segunda parte, los equipos arrastraron el 50% de los puntos obtenidos en la fase regular del primer tramo.

Las posiciones tienen a San Lorenzo arriba con 24 puntos. Luego aparecen Altense, con 21,5; 9 de Julio, con 21; Comercial, con 20,5; El Nacional y Sportivo, con 19,5; y Argentino, con 18.

Más atrás se ubican Velocidad, Ateneo y Bahía Basket, todos con 17,5; La Falda, con 14,5; y Espora, con 14.