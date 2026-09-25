Cuánto se cobrará por la AUH en octubre tras el nuevo aumento

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó un aumento del 1,66% en sus prestaciones a partir de octubre, que alcanzará a la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo, las asignaciones familiares, jubilaciones y pensiones.

Con la actualización, la AUH tendrá un monto bruto de $156.588 por hijo. Sin embargo, Ansesabonará mensualmente el 80%, equivalente a $125.270,40, mientras que el 20% restante quedará retenido hasta que se acrediten los controles de salud, vacunación y asistencia escolar mediante la Libreta AUH.

En el caso de la AUH por discapacidad, el monto bruto ascenderá a $509.863, con un pago mensual directo de $407.890,40 y una retención de $101.972,60. Esta prestación no tiene límite de edad.

El incremento responde al esquema de movilidad mensual, que toma como referencia la inflación de dos meses atrás. Para octubre se aplicará la variación correspondiente a agosto, cuando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba del 1,7%.

La actualización también llevará la Asignación por Embarazo a $156.588 brutos. En tanto, las asignaciones de pago único quedarán en $545.685 por adopción, $136.662 por matrimonio para cada cónyuge y $91.273 por nacimiento.

Por otra parte, el aumento alcanzará a los haberes previsionales. La jubilación mínima será de $435.748,51 en octubre, mientras que el haber máximo se ubicará en $2.932.174,85. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) llegará a $348.598,81.

Hasta el momento, tal como señala Infobae, el Gobierno no oficializó para octubre el bono extraordinario de $70.000 que viene acompañando los haberes de jubilados y pensionados de menores ingresos.