Natalia de la Sota en La Brújula 24: "En Argentina se habla de federalismo, pero no se ejerce"

La diputada nacional Natalia de la Sota pasó este martes por Bahía luego de visitar Tres Arroyos, donde desarrolló una agenda invitada por el intendente Pablo Garate, y antes de tomar el avión de regreso hizo escala en los estudios de La Brújula 24.

La legisladora cordobesa, actualmente identificada con Defendamos Córdoba, habló en Hora Pico sobre su distanciamiento del oficialismo de su provincia, la situación del peronismo, la gestión de Milei y la necesidad de que el interior gane peso en las decisiones nacionales. Su perfil actual la identifica como diputada nacional por Córdoba y referente de ese espacio.

Uno de sus principales planteos estuvo relacionado con el federalismo y las diferencias que, a su entender, existen entre las necesidades del interior y las decisiones que se toman desde Buenos Aires.

“En Argentina se habla de federalismo, pero no se ejerce federalismo”, afirmó.

De la Sota sostuvo que muchas políticas se diseñan desde la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano sin contemplar las características de ciudades como Bahía Blanca, Tres Arroyos u otras localidades del interior. “Si no incorporamos esa realidad también a las decisiones, todo pasa por ahí. Somos un país grande, extenso, muy rico y hay realidades muy distintas”, dijo.

En ese sentido, consideró necesario que los dirigentes del interior tengan una participación mayor: “Tenemos que empezar a hablar de esto, visibilizarnos y exigir a los dirigentes más importantes de las fuerzas que podamos ser parte de las decisiones”.

Su alejamiento del oficialismo cordobés

De la Sota también explicó por qué decidió tomar distancia del espacio político en el que desarrolló buena parte de su carrera y que estuvo estrechamente vinculado a su padre, el fallecido exgobernador José Manuel de la Sota. “Yo me crié y crecí en lo que fue Unión por Córdoba”, recordó.

Según explicó, las diferencias comenzaron a profundizarse con la llegada de Milei a la Presidencia y el acompañamiento del oficialismo cordobés a algunas iniciativas nacionales.

Mencionó particularmente la Ley Bases, que ella rechazó en el Congreso. “Desde ese momento empecé claramente a diferenciarme. Esa distancia se fue acrecentando”, señaló.

Y agregó: “Me tuve que ir de mi casa, de alguna manera. No fue una decisión fácil, pero la coherencia hizo que tomara esa decisión”.

“Hay que aggiornar las ideas”

La diputada también se metió de lleno en el debate interno del justicialismo y consideró que la oposición necesita una renovación no solamente de dirigentes sino también de propuestas. “Hay que aggiornar las ideas”, planteó.

Como ejemplo mencionó la discusión sobre la reforma laboral y sostuvo que el peronismo debería haber elaborado una propuesta propia vinculada con los cambios en el mundo del trabajo.

También señaló como un desafío la irrupción de la inteligencia artificial. “¿Cómo la inteligencia artificial va a influir en el trabajo? Hay cosas de estos tiempos que tenemos que abordar”, afirmó.

Para De la Sota, el armado electoral de 2027 no debería comenzar por la búsqueda de una candidatura presidencial sino por un programa. “Hay que pensar fundamentalmente en un programa de gobierno, más allá de una fórmula ganadora. Ya nos ha pasado buscar una fórmula, ganar y al otro día preguntarnos qué hacemos”, sostuvo.

Qué dijo sobre Kicillof

Consultada sobre el gobernador bonaerense Axel Kicillof y su lugar dentro del peronismo, evitó confrontar con él. “Yo lo respeto mucho. Venimos de orígenes distintos”, indicó.

De la Sota remarcó que proviene del PJ cordobés y que nunca formó parte del kirchnerismo, aunque tampoco se define como antikirchnerista. “Creo que esas son discusiones del pasado”, resumió.

Sobre Kicillof, destacó que desde el comienzo de la administración nacional mantuvo una posición crítica frente a las políticas del Ejecutivo.

Críticas a la economía y la situación de las familias

De la Sota cuestionó especialmente la política económica nacional y sostuvo que el impacto se percibe tanto en Córdoba como en otras regiones del país. “Las familias están endeudadas de verdad, la industria está sentida, las universidades están desfinanciadas y las pymes tienen dificultades”, enumeró.

También puso el foco en la pérdida de poder adquisitivo y en los cambios que observa en los consumos cotidianos. “La mamá no puede mandar a los chicos a fútbol, a danza o a inglés. Esas son pérdidas de calidad de vida en las familias”, expresó.

Al referirse al equilibrio fiscal defendido por el Gobierno, la legisladora cuestionó el modo en que se alcanzan las cuentas públicas.

“Si las rutas están abandonadas, si la discapacidad está desfinanciada, si las universidades no tienen financiamiento y si la ciencia y la tecnología están afectadas, ¿de qué equilibrio fiscal estamos hablando?”, planteó.

Zona Fría y una referencia directa a Bahía

La diputada también se refirió al régimen de Zona Fría, un tema de especial sensibilidad para Bahía Blanca y la región.

Tras recordar las bajas temperaturas que encontró durante su estadía en Tres Arroyos, cuestionó cualquier modificación que implique la pérdida de beneficios para esta zona. “¿Qué diferencia hay en el promedio de temperatura de Bahía Blanca con Viedma? Nada”, planteó.

Y sostuvo que una reducción o eliminación de los descuentos sobre las tarifas de gas tendría consecuencias no solamente sobre hogares: “Pega en la clase media, en los trabajadores, en los comercios y en los operadores turísticos”.

Antes de despedirse, De la Sota adelantó que pretende regresar para realizar una recorrida específica por Bahía Blanca. “Esta vez estoy de paso. Estuve en Tres Arroyos y ahora me voy desde el aeropuerto, pero la próxima ya vendremos a Bahía a recorrer”, anticipó.