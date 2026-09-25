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Murió el "Negro" González Oro, una de las voces emblemáticas de la radio argentina
El conductor tenía 74 años y vivía desde 2020 en Punta del Este. Durante casi cuatro décadas construyó una extensa trayectoria en radio y televisión, con El oro y el moro como uno de los ciclos más recordados.
Oscar González Oro murió este viernes a los 74 años en Punta del Este, Uruguay, donde residía desde hacía seis años. El “Negro” fue una de las figuras más reconocidas de la radio argentina y alcanzó una enorme popularidad durante los años de mayor audiencia de la AM.
Nacido en Mendoza el 16 de octubre de 1951, tuvo sus primeros contactos con la radio durante su juventud y terminó desarrollando una carrera de casi cuatro décadas. Tras trabajar en Radio Del Plata, en 1998 fue convocado por Daniel Hadad para sumarse a Radio 10, emisora en la que encontró su etapa de mayor repercusión.
Allí condujo desde 1999 El oro y el moro, un programa que permaneció 15 años al aire y llegó a reunir cientos de miles de oyentes cada mañana. González Oro combinaba información, entrevistas, opinión y entretenimiento, con una marcada cercanía con la audiencia.
Por sus micrófonos pasaron presidentes, ministros, artistas y personalidades del espectáculo. También compartió equipo con figuras como Eduardo Feinmann, Laura Ubfal, Fernando Carlos y Claudio Zin. Una de sus frases más características, “¡Dale gasss!”, se convirtió en una marca registrada de su estilo radial.
Tal como señala Infobae, su carrera se extendió además a la televisión. Participó de Polémica en el bar y condujo ciclos como Cotidiano, Posdata, Noches negras, Los unos y los otros y, años después, Nosotros a la mañana. En 2009 también publicó el libro Radiografía de mi país. La Argentina que me duele.
González Oro había estudiado teatro y siempre mantuvo una fuerte relación con la música: de joven soñaba con ser cantante o concertista de piano y en 2005 incluso grabó un disco. Su particular manejo de la voz le valió además recibir el carnet de locutor del ISER por su trayectoria.
Desde agosto de 2020 vivía en Punta del Este. Con su muerte se va una de las voces que marcaron una época de la radio argentina y que acompañaron durante años a varias generaciones de oyentes.
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