Seis nuevos F-16 ya viajan hacia la Argentina: cómo es la travesía desde Dinamarca hasta Córdoba

La Fuerza Aérea Argentina inició este martes el traslado desde Dinamarca de otros seis aviones F-16, que se sumarán a las unidades ya incorporadas al país y tendrán como destino inicial el Área Material Río Cuarto, en Córdoba.

El segundo lote está integrado por cuatro cazas monoplaza y dos biplaza. Con su llegada, Argentina dispondrá de 12 de los 24 F-16 previstos dentro del programa de incorporación de estas aeronaves.

Los aviones partieron desde la base aérea de Skrydstrup, en Dinamarca, y ya realizaron una primera escala en Zaragoza. El itinerario contempla posteriormente el paso por Gando, en Gran Canaria, para luego atravesar el Atlántico hacia Natal, Brasil, antes de completar el último tramo rumbo a Río Cuarto.

El cruce oceánico será el segmento más complejo de la operación. Allí está previsto el apoyo de tres KC-135R de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que abastecerán de combustible a los cazas durante el vuelo, debido a que los F-16 no tienen autonomía suficiente para completar ese tramo sin reabastecimiento.

La formación también cuenta con un Boeing 737 T-99 Islas Malvinas de la Fuerza Aérea Argentina, utilizado para trasladar técnicos, mecánicos, repuestos e insumos, además del KC-130H TC-69 Puerto Argentino para tareas de apoyo logístico y eventuales operaciones de búsqueda y rescate.

El operativo es considerado un “vuelo ferry”, es decir, un traslado de aeronaves entre bases y no una misión de combate. Los cazas vuelan durante estos recorridos a velocidades y alturas similares a las de aeronaves comerciales.

La entrega se concretará además tres meses antes de lo previsto originalmente, ya que estaba programada para diciembre. Fuentes especializadas señalan que el arribo a territorio argentino está previsto para el próximo fin de semana.

Río Cuarto, escala antes del destino definitivo

Tal como señala Infobae, los F-16 permanecerán inicialmente en Río Cuarto, que funciona como asiento temporal mientras continúan las obras necesarias para su despliegue definitivo en la VI Brigada Aérea de Tandil, prevista como base permanente de la flota en tiempos de paz.

Los primeros seis aparatos habían llegado al país en diciembre de 2025 después de completar una travesía similar desde Dinamarca, también con escalas en España y Brasil.

El programa completo contempla la incorporación de 24 F-16 operativos, además de una aeronave destinada a tareas de instrucción técnica. Las siguientes entregas están previstas dentro del proceso de incorporación que continuará durante 2027 y, según el cronograma original, 2028.