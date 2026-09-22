Noticias A
Seis nuevos F-16 ya viajan hacia la Argentina: cómo es la travesía desde Dinamarca hasta Córdoba
Se trata del segundo lote de cazas incorporado por la Fuerza Aérea. Harán escalas en España, Canarias y Brasil antes de arribar a Río Cuarto, con apoyo de aviones cisterna estadounidenses para cruzar el Atlántico.
La Fuerza Aérea Argentina inició este martes el traslado desde Dinamarca de otros seis aviones F-16, que se sumarán a las unidades ya incorporadas al país y tendrán como destino inicial el Área Material Río Cuarto, en Córdoba.
El segundo lote está integrado por cuatro cazas monoplaza y dos biplaza. Con su llegada, Argentina dispondrá de 12 de los 24 F-16 previstos dentro del programa de incorporación de estas aeronaves.
Los aviones partieron desde la base aérea de Skrydstrup, en Dinamarca, y ya realizaron una primera escala en Zaragoza. El itinerario contempla posteriormente el paso por Gando, en Gran Canaria, para luego atravesar el Atlántico hacia Natal, Brasil, antes de completar el último tramo rumbo a Río Cuarto.
El cruce oceánico será el segmento más complejo de la operación. Allí está previsto el apoyo de tres KC-135R de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que abastecerán de combustible a los cazas durante el vuelo, debido a que los F-16 no tienen autonomía suficiente para completar ese tramo sin reabastecimiento.
La formación también cuenta con un Boeing 737 T-99 Islas Malvinas de la Fuerza Aérea Argentina, utilizado para trasladar técnicos, mecánicos, repuestos e insumos, además del KC-130H TC-69 Puerto Argentino para tareas de apoyo logístico y eventuales operaciones de búsqueda y rescate.
El operativo es considerado un “vuelo ferry”, es decir, un traslado de aeronaves entre bases y no una misión de combate. Los cazas vuelan durante estos recorridos a velocidades y alturas similares a las de aeronaves comerciales.
La entrega se concretará además tres meses antes de lo previsto originalmente, ya que estaba programada para diciembre. Fuentes especializadas señalan que el arribo a territorio argentino está previsto para el próximo fin de semana.
Río Cuarto, escala antes del destino definitivo
Tal como señala Infobae, los F-16 permanecerán inicialmente en Río Cuarto, que funciona como asiento temporal mientras continúan las obras necesarias para su despliegue definitivo en la VI Brigada Aérea de Tandil, prevista como base permanente de la flota en tiempos de paz.
Los primeros seis aparatos habían llegado al país en diciembre de 2025 después de completar una travesía similar desde Dinamarca, también con escalas en España y Brasil.
El programa completo contempla la incorporación de 24 F-16 operativos, además de una aeronave destinada a tareas de instrucción técnica. Las siguientes entregas están previstas dentro del proceso de incorporación que continuará durante 2027 y, según el cronograma original, 2028.
Seis nuevos F-16 ya viajan hacia la Argentina: cómo es la travesía desde Dinamarca hasta Córdoba
Familias reclaman a IOMA por recortes en acompañantes: "Mi hijo depende de que ella venga"
Presentan una nueva edición de la Fiesta del Cubanito en el Parque de Mayo
Lorenzetti visita Bahía: se reunió con el intendente Susbielles
Pity Álvarez chocó contra un auto que cargaba nafta y escapó del lugar
Más Leídas
-
Noticias A8 horas ago
Advierten que Bahía estará 36 horas sin agua: cuándo será el corte de suministro
-
Uncategorized15 horas ago
Intensa búsqueda de un preso que escapó de la cárcel de Saavedra
-
Noticias B20 horas ago
Cuatro familias fueron evacuadas en Cerri
-
Noticias B15 horas ago
Detienen a un hombre acusado de balear a otro en la pierna
-
Noticias A6 horas ago
Recapturan al segundo fugado de la cárcel de Saavedra
-
Noticias B6 horas ago
Detienen a un robacables en el Barrio Patagonia luego de una persecución de película
-
Uncategorized18 horas ago
El martes tendrá la mañana más fría de la semana en Bahía Blanca
-
Noticias B23 horas ago
Asensio se negó a declarar y podría utilizar la estrategia de Del Valle