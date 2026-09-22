Pity Álvarez chocó contra un auto que cargaba nafta y escapó del lugar

Cristian “Pity” Álvarez protagonizó un accidente de tránsito durante la madrugada de este martes en una estación de servicio del barrio porteño de La Paternal y, tras el impacto, se retiró del lugar sin presentar la documentación correspondiente.

El episodio se produjo alrededor de las 2.10, en el cruce de avenida San Martín y Nicasio Oroño, a pocas cuadras del Cementerio de la Chacarita.

De acuerdo con la información publicada por Infobae, el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados circulaba en un Volkswagen Bora cuando, por motivos que son materia de investigación, chocó contra un Peugeot 208 que se encontraba en la estación de servicio.

El conductor del Peugeot, un joven de 24 años, declaró que estaba por retirarse del lugar cuando Álvarez realizó una maniobra y terminó impactándolo.

Como consecuencia del choque, el vehículo sufrió daños en las dos puertas y en la parte delantera del sector del acompañante. Ninguno de los involucrados resultó herido.

Siempre según el relato del damnificado, tras la colisión el músico manifestó que debía marcharse de inmediato debido a que tenía “problemas legales” y abandonó la estación sin entregar su documentación personal ni la correspondiente al automóvil.

Luego escapó por avenida San Martín en dirección hacia la provincia de Buenos Aires.

El joven permaneció en el lugar a la espera de la llegada de efectivos de la Policía de la Ciudad.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 6, a cargo del fiscal Federico Jorge Taramelli, quien dispuso iniciar actuaciones por incumplimiento de obligaciones legales.

Así chocó Pity Álvarez esta madrugada en una Shell de Paternal pic.twitter.com/ZqyqbVGPrT — SM Noticias (@SMnoticias) September 22, 2026

Con información de Infobae