Noticias A
Pity Álvarez chocó contra un auto que cargaba nafta y escapó del lugar
El músico protagonizó el siniestro durante la madrugada en una estación de servicio de La Paternal. No hubo heridos y la Justicia inició actuaciones.
Cristian “Pity” Álvarez protagonizó un accidente de tránsito durante la madrugada de este martes en una estación de servicio del barrio porteño de La Paternal y, tras el impacto, se retiró del lugar sin presentar la documentación correspondiente.
El episodio se produjo alrededor de las 2.10, en el cruce de avenida San Martín y Nicasio Oroño, a pocas cuadras del Cementerio de la Chacarita.
De acuerdo con la información publicada por Infobae, el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados circulaba en un Volkswagen Bora cuando, por motivos que son materia de investigación, chocó contra un Peugeot 208 que se encontraba en la estación de servicio.
El conductor del Peugeot, un joven de 24 años, declaró que estaba por retirarse del lugar cuando Álvarez realizó una maniobra y terminó impactándolo.
Como consecuencia del choque, el vehículo sufrió daños en las dos puertas y en la parte delantera del sector del acompañante. Ninguno de los involucrados resultó herido.
Siempre según el relato del damnificado, tras la colisión el músico manifestó que debía marcharse de inmediato debido a que tenía “problemas legales” y abandonó la estación sin entregar su documentación personal ni la correspondiente al automóvil.
Luego escapó por avenida San Martín en dirección hacia la provincia de Buenos Aires.
El joven permaneció en el lugar a la espera de la llegada de efectivos de la Policía de la Ciudad.
La investigación quedó en manos de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 6, a cargo del fiscal Federico Jorge Taramelli, quien dispuso iniciar actuaciones por incumplimiento de obligaciones legales.
Con información de Infobae
Pity Álvarez chocó contra un auto que cargaba nafta y escapó del lugar
Con 5 puntos del bahiense Faggiano, Boca debutó con triunfo en la Intercontinental
Wanda, Susana y una comparación polémica
Asensio duda en su estrategia defensista: en 48 horas ya le renunciaron dos abogados
Las seis propuestas de River a la AFA en el regreso del club al Comité Ejecutivo
Más Leídas
-
Destacada C6 horas ago
Advierten que Bahía estará 36 horas sin agua: cuándo será el corte de suministro
-
Uncategorized14 horas ago
Intensa búsqueda de un preso que escapó de la cárcel de Saavedra
-
Noticias B18 horas ago
Cuatro familias fueron evacuadas en Cerri
-
La región23 horas ago
Arranz: "El agua rompió algunas pasarelas, pero ya comenzó a bajar"
-
Noticias B24 horas ago
El testimonio por el que se detuvo a Asensio: "Entraba desnudo cuando me duchaba y me besaba"
-
Noticias B14 horas ago
Detienen a un hombre acusado de balear a otro en la pierna
-
Uncategorized16 horas ago
El martes tendrá la mañana más fría de la semana en Bahía Blanca
-
Noticias B21 horas ago
Asensio se negó a declarar y podría utilizar la estrategia de Del Valle