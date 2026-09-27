Olimpo sacó ventaja en la serie ante Gimnasia de Chivilcoy

Olimpo dio un paso importante en su camino por el primer ascenso del Federal A. Esta tarde, en el Roberto Carminatti, venció 2 a 1 a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy por la ida de los cuartos de final de la Fase Campeonato.

El Aurinegro logró destrabar el partido en el complemento. A los 24 minutos, Martín Ferreyra abrió el marcador y, apenas cuatro minutos después, Joaquín Susvielles amplió la diferencia para el conjunto bahiense.

Cuando parecía que Olimpo se llevaba una ventaja más amplia, Gimnasia encontró el descuento en la última jugada. Marcos Salvaggio, de penal, puso el 2 a 1 a los 49 minutos y dejó la serie abierta de cara a la revancha.

El encuentro tuvo varias polémicas arbitrales. La principal se dio justamente en la jugada del descuento, luego de que el árbitro Fernando Rekers sancionara una supuesta infracción del arquero Lungarzo sobre Morales, una acción muy protestada por el conjunto local.

También hubo cuestionamientos en el primer tiempo por dos posiciones adelantadas sancionadas contra Ibarra y Guille, que generaron reclamos desde el banco aurinegro.

La revancha se disputará el próximo fin de semana en Chivilcoy. Allí, Gimnasia contará con ventaja deportiva, por lo que avanzará en caso de igualdad en puntos y diferencia de gol.

Con ese escenario, Olimpo sabe que un empate o una victoria lo depositará en las semifinales. En cambio, cualquier triunfo de Gimnasia le dará la clasificación al conjunto de Chivilcoy.