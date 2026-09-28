Si el norte fuera el sur



Cómo cocinaron a Bahía y la región

El jueves pasado sucedió lo inevitable. El Gobierno de Milei se llevó un triunfo en el Senado de la Nación luego de negociar con los gobernadores del norte del país la eliminación del régimen de zona fría que beneficiaba a Bahía Blanca y la región.

Desde el plano de la rosca política, el oficialismo nacional “hizo política”. Que los perjudicados sean los habitantes de estas tierras es apenas un detalle. No hay dudas de las motivaciones: el norte tiene más votos que esta región, que pareciera olvidada de la mano de Dios.

Los libertarios de la cámara alta votaron, como hacen siempre los oficialismos, a libro cerrado y siguiendo calladitos las órdenes de la Casa Rosada. Lo más patético lo protagonizó el bloque peronista, que se retiró del recinto. Es que más allá de que varios de sus integrantes se habían manifestado en contra de eliminar zona fría, “a la hora de los bifes” se borraron.

Quedó más que claro que los gobernadores Gerardo Zamora, Juan Manzur y Sergio Uñac, todos con aspiraciones presidenciales, negociaron apoyar la iniciativa mileísta a cambio de recibir un subsidio que significará la “zona cálida” en sus provincias. El plan canje funcionó.

Incluso, Ana Inés Marks, una senadora con raíces bahienses, que se había mostrado “indignada” por las redes sociales por la iniciativa libertaria, fue una de las que levantó sus petates y abandonó el recinto. Sin manifestarse ni votar en contra. La mujer, educada en el Colegio La Inmaculada, es una activa camporista de Bariloche y es una de las tres representantes de la Provincia de Río Negro.

Por su parte, el intendente Susbielles en dialogo con LA BRÚJULA 24, apuntó contra los peronistas del Senado y dijo “me hubiese gustado que se quedaran en el recinto”. Y luego elogió a Maximiliano Abad, de Mar del Plata por su actitud de ser uno de los ocho que votó en contra.

Justamente, el intendente reveló que “esta injusticia todavía queda la opción de pelearla en la Justicia”, por eso encomendó a sus asesores legales a que preparen un recurso de amparo. Se estima que, entre lunes o martes, una vez oficializada la eliminación de la zona fría, la presentación se hará ante uno de los dos juzgados federales de la ciudad. Allí comenzará otra historia.

En paralelo, otros actores también podrían redactar demandas y presentarse ante la Justicia. Uno de ellos sería la Defensoría del Pueblo, que podría ir por una especia de “amparo colectivo” aumentando la pérdida de “derechos adquiridos” de todos los ciudadanos.

El capítulo judicial, más allá del voluntarismo y las buenas intenciones, también podría convertirse en una gran pantomima: ya se sabe, el gobierno no es afecto a acatar ni leyes ni fallos judiciales.

Más allá del valorable esfuerzo de algunos libertarios en las redes sociales argumentando que “no todos pierden el beneficio”, la realidad se impone. La eliminación de zona fría es para los 126.000 bahienses que poseen medidor de gas natural. Sin excepción. A todos le impactará de manera negativa en la factura. Decir otra cosa, es sencillamente faltar a la verdad.

Lo que sí ocurrirá es que un porcentaje, se estima un 30%, de los usuarios conservará el SEF, que es el “subsidio energético focalizado”, destinado a personas en situación de vulnerabilidad. Este es un subsidio diferente al de “zona fría”. Y aquí está la trampita con la que se buscó confundir: el porcentaje se calcula sobre una base que inevitablemente sufrirá modificaciones luego de la supresión de zona fría, así que también habrá impacto, porque “el valor base” subirá considerablemente.

Algunos libertarios locales mascullaban bronca, porque hacían cálculos electorales. “Ahora vienen el calor y no se notará, pero el año que viene cuando estemos en plena campaña y con los primeros fríos llegarán las facturas explosivas y eso podría jugarnos muy mal. Además, los peronchos se encargarán de hacer proselitismo con eso”, describió un dirigente con aspiraciones que es consciente que en concierto nacional “sale más barato” perjudicar a esta región y favorecer a los gobernas del norte.



Inquietante pregunta

Tras el golpe asestado por el Senado Nacional, diputado provincial Andrés De Leo fue por otro lado diferente a la mayoría y puso la lupa sobre algo más que urticante relacionado con el posible desvío de fondos.

“Se eliminó la zona fría para Bahía y gran parte de la PBA. Pero NO se eliminó el 7.5% que abonan TODOS los usuarios de la red de gas del país que sustentaba ese fondo. Entonces hay que preguntarse: ¿adónde van a ir los casi 600.000 millones de pesos? Aguardo respuestas sinceras”, escribió en su cuenta de X.

La advertencia del bahiense, de no aclararse, podría convertirse en un expediente judicial en el futuro.



Tomógrafo

Confederada Salud y Biomed inauguraron un tomógrafo computado de última generación, de 128 cortes, que ya funciona en el Hospital Felipe Glasman, perteneciente a la Asociación Médica.

El aparato presentado es un Revolution Maxima de GE HealthCare, cuenta con imágenes de alta calidad y un sistema de reconstrucción de imágenes de enorme nitidez para el diagnóstico.

Además, según se indicó, posee menores niveles de radiación para el paciente y se incorpora la Inteligencia Artificial que controla una cámara 3D con que optimiza el posicionamiento del paciente y herramientas para el estudio de patologías cardiológicas, pulmonares, hepáticas y oncológicas.

En la presentación estuvieron el titular de Confederada Adrián Schargrodsky, el presidente de la AMBB Claudio Pastori y los directores del hospital Gustavo Salum y Fernando Iarlori; y la responsable del servicio de Tomografía Ana Guillermina Pereyra.

“La incorporación de este equipo de diagnóstico por imágenes de nivel internacional representa un avance significativo para la atención y el diagnóstico de los pacientes de Bahía Blanca y la región, y fortalece el compromiso de ambas instituciones con la salud de la comunidad”, destacaron al momento de la presentación.



Estilo Milei

La diputada bahiense Carla Panelli se ha convertido acaso, en la más fiel representante del estilo del Presidente Javier Milei.

Con su única forma de comunicar, que son las redes sociales, la legisladora apuntó con furiosos epítetos contra el gobernador.

“Cumbre de la decadencia: Mandani, Sánchez y Kicillof juntos en Nueva York. Socialismo y fracaso. Faltó Delcy Rodríguez para la foto completa”, escribió.

Probablemente, Panelli, no leyó que en los diarios que en ese momento la venezolana, en realidad, estaba muy entretenida con Trump, quien la calificó de “amable y fantástica”.

Pero luego siguió. Horas más tarde, posteó un recorte de un video del primer mandatario provincial en que hablaba de la economía del Gobierno Nacional. Y arremetió con violencia. Llamó a Kicillof “indigno, antipatria, basura” por “ir a decir al exterior que estamos viviendo una catástrofe económica”. Fin.



Caso Nebot

Como ya viene informando este medio, gran parte de la oposición política del distrito de Saavedra quiere ir por la cabeza del intendente Matías Nebot, luego de que confesara que era un adicto en recuperación. Para quienes quieren destituirlo, lejos de ser un testimonio de lecha contra una adicción, sostienen que “hay que ver cuantos días estuvo drogado tomando decisiones”.

Según pudo saber esta sección, en las últimas horas concluyó la tarea de recolección de pruebas de la Comisión Investigadora del Concejo Deliberante constituida para analizar la conducta de Nebot.

Con la incorporación de los elementos reunidos, ahora se abre una instancia clave: el ejercicio del derecho de defensa. Los abogados que representan al alcalde, los penalistas bahienses Leonardo Gómez Talamoni y Bárbara Sager, trabajan sobre el descargo y ofrecerán las pruebas próximamente. Tampoco se descarta que el propio Nebot pueda prestar declaración ante los ediles.

Una vez cumplido ese trámite, la Comisión deberá elaborar el informe correspondiente y elevarlo al pleno del Concejo Deliberante. Será entonces el cuerpo el que deberá analizar el contenido de las actuaciones y determinar los pasos a seguir.