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Starship despegó otra vez y SpaceX apunta a un salto histórico
La compañía de Elon Musk puso en marcha una nueva prueba de su megacohete, con el objetivo de entrar por primera vez en órbita terrestre y desplegar 26 satélites Starlink de última generación.
SpaceX lanzó este lunes la nave Starship junto con el propulsor Super Heavy v3 en el marco de su decimocuarto vuelo de prueba, una misión considerada clave para el futuro del sistema espacial desarrollado por la empresa de Elon Musk.
El principal objetivo del ensayo es que la etapa superior del cohete consiga entrar en órbita alrededor de la Tierra, algo que marcaría un salto respecto de las trayectorias suborbitales realizadas hasta ahora. La misión fue diseñada para extenderse durante varias horas e incluye además el despliegue de 26 satélites Starlink V3.
La prueba abre así una nueva etapa para Starship, uno de los proyectos más ambiciosos de SpaceX. La compañía viene utilizando una estrategia basada en lanzamientos sucesivos de prototipos para detectar fallas y aplicar modificaciones rápidamente a partir de lo observado en vuelos reales.
El programa atravesó en los últimos años resultados dispares, con pruebas exitosas y otras que terminaron en explosiones. Sin embargo, SpaceX introdujo numerosos cambios sobre el sistema, considerado el vehículo de lanzamiento más grande y potente desarrollado hasta el momento.
El desafío no termina con alcanzar la órbita. Entre los próximos objetivos aparecen el reabastecimiento de combustible en el espacio, la recuperación de la nave y el perfeccionamiento de un sistema completamente reutilizable. Esas capacidades son consideradas fundamentales para los planes de futuras misiones a la Luna y Marte.
La evolución de Starship es seguida de cerca por la industria aeroespacial porque SpaceX pretende convertirlo en la pieza central de sus próximos vuelos de gran escala y reducir de manera significativa el costo de transportar carga y personas fuera de la Tierra.
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