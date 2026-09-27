En fotos: la Fiesta del Cubanito tuvo un sábado multitudinario y este domingo va por más

La Fiesta del Cubanito vivió su primera jornada con una multitudinaria convocatoria en el Parque de Mayo, donde miles de familias se acercaron para disfrutar de una propuesta que combinó gastronomía, música y actividades para todas las edades.



En su cuarta edición, el evento volvió a mostrar una fuerte respuesta del público. Más de 50 carros cubaniteros forman parte de la celebración, acompañados por cerca de 20 food trucks y una feria de la Economía Social integrada por más de 130 emprendedores.



Durante el sábado también hubo una intensa actividad sobre el escenario, con presentaciones de artistas bahienses como Rodi Muskaripa, Dharma, Budinas Blues, Solo Rumores y Luceros el Ojo Daltónico.

La fiesta continuará este domingo con más cubanitos, propuestas gastronómicas, feria y una nueva programación musical. Sobre el escenario se presentarán Nicolino, Chula Cumbia, Friki Frankie y Pecadora, mientras que el cierre estará a cargo de Bersuit.



Además, la propuesta cuenta con un sector especialmente destinado a juegos y actividades para las infancias, junto con un espacio sensorial distendido pensado para quienes necesiten un entorno con menor nivel de estímulos.



En materia de accesibilidad y tránsito, el playón ubicado junto a la pista de atletismo estará destinado al estacionamiento de personas con discapacidad motora, mientras que en 12 de Octubre y Córdoba funcionará un espacio exclusivo para motos.

También se reforzarán durante la jornada las frecuencias de las líneas 500, 502, 503 y 513 ex. Los horarios actualizados pueden consultarse a través de GPS Bahía.