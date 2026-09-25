La venta de combustibles cayó por séptimo mes consecutivo

La venta de combustibles al público registró en agosto una caída interanual del 2,19% y completó siete meses consecutivos con números negativos. Durante el mes se despacharon 1.389.254 metros cúbicos, frente a los 1.420.350 registrados en igual período de 2025.

La contracción, sin embargo, mostró una desaceleración respecto de julio, cuando el descenso interanual había sido del 5,53%. En la comparación mensual, las ventas crecieron un 0,57%.

El comportamiento fue negativo en la mayor parte del territorio argentino: 20 de las 24 jurisdicciones registraron menores ventas que en agosto del año pasado y solamente cuatro consiguieron mejorar sus registros.

Buenos Aires continuó siendo, por amplio margen, el principal mercado del país. La provincia contabilizó 483.891 metros cúbicos vendidos durante agosto, aunque ese volumen representó una disminución del 1,41% frente al mismo mes de 2025.

En 20 de las 24 jurisdicciones se vendieron menos combustibles que en agosto de 2025.

Entre las jurisdicciones que lograron incrementar sus despachos, Neuquén encabezó la variación porcentual con una mejora del 10,37%, al pasar de 34.858 a 38.474 metros cúbicos.

Córdoba, en tanto, registró el mayor incremento en términos de volumen. Allí se comercializaron 156.184 metros cúbicos, 5.058 más que un año antes, lo que significó una suba interanual del 3,35%.

También terminaron agosto con resultados positivos La Pampa, con un crecimiento del 3,09% y 28.076 metros cúbicos vendidos, y San Luis, con una mejora del 2,26% y un total de 17.566 metros cúbicos.

Las mayores bajas se observaron en Santa Cruz, donde los despachos retrocedieron un 12,91%; Tierra del Fuego, con una caída del 10,74%; y Mendoza, con un descenso del 9,76%. En esta última provincia se vendieron 7.143 metros cúbicos menos que un año atrás, la mayor pérdida en términos absolutos.

También se registraron retrocesos importantes en Corrientes (-9,51%), Chubut (-7,90%), Jujuy (-7,45%) y Entre Ríos (-6,73%). Santa Fe, uno de los mercados de mayor volumen, cedió apenas un 0,67%, mientras que la Ciudad de Buenos Aires cayó un 5,04%.

El descenso alcanzó además a casi todos los tipos de combustibles. La nafta Súper tuvo una reducción interanual del 3,66%, el Gasoil G2 cayó 3,02% y la nafta Premium disminuyó 2,16%.

La única excepción fue el Gasoil G3, que aumentó sus ventas un 2,75% frente a agosto de 2025.

Por compañías, YPF mantuvo el liderazgo con el 55,1% del mercado y 765.835 metros cúbicos comercializados. Shell concentró el 22,7% y AXION energy el 12,2%, aunque todas las petroleras registraron bajas interanuales en sus despachos.