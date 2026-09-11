El Gobierno creó un sistema para coordinar la política exterior con foco en Malvinas

El Gobierno nacional creó el Sistema de Articulación de la Política Exterior, una estructura que funcionará dentro de Cancillería y tendrá entre sus principales objetivos coordinar las acciones de los distintos organismos estatales que puedan afectar la posición argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

La medida fue oficializada este viernes a través del Decreto 983/2026, publicado en el Boletín Oficial, y busca garantizar que las actividades internacionales desarrolladas por dependencias de la Administración Pública mantengan coherencia con los lineamientos fijados por el Poder Ejecutivo.

En ese marco, los organismos alcanzados deberán informar a Cancillería sobre reuniones, comunicaciones, negociaciones, acuerdos u otras gestiones con autoridades extranjeras y organismos internacionales cuando puedan tener consecuencias diplomáticas, jurídicas o políticas para el país.

El decreto establece especialmente que deberán comunicarse aquellas acciones que involucren a Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, o que puedan incidir directa o indirectamente sobre los derechos soberanos argentinos.

A partir de esa información, el Ministerio de Relaciones Exteriores podrá realizar advertencias y formular recomendaciones cuando considere que una iniciativa puede afectar negociaciones diplomáticas, intereses internacionales del país o las acciones destinadas a recuperar el ejercicio pleno de la soberanía sobre los territorios en disputa.

Además, cada organismo nacional deberá designar un “enlace” que funcionará como canal institucional con Cancillería. La cartera podrá también brindar asistencia de funcionarios del Servicio Exterior u otros especialistas cuando la sensibilidad de una determinada gestión internacional así lo requiera.

Desde el Ejecutivo sostuvieron que la iniciativa apunta a evitar gestiones, manifestaciones o posiciones de organismos estatales que puedan perjudicar el reclamo argentino y a sostener una postura coordinada frente a gobiernos extranjeros y organismos internacionales.

La decisión se inscribe en las últimas medidas anunciadas por la administración de Javier Milei respecto de la cuestión Malvinas. El Gobierno afirmó que continuará articulando las distintas áreas del Estado para fortalecer el reclamo de soberanía y defender los intereses argentinos.