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Villa Mitre y La Armonía empataron en el cierre de la novena fecha de la Liga del Sur

La jornada había arrancado el viernes y se completó este lunes.

| 🕒 5 mins. de lectura.
Foto: Instagram La Armonía

La novena fecha del Torneo Clausura de la Liga del Sur se completó este lunes por la tarde con el empate 1 a 1 entre Villa Mitre y La Armonía en El Fortín.

El Tricolor se puso en ventaja a través de Valeri Valentín, pero cuando el partido llegaba a su final apareció Julio Daniel Acosta para marcar el empate de La Armonía. Con este resultado, el equipo de calle Don Bosco alcanzó los 12 puntos en el Clausura, mientras que Villa Mitre llegó a las 11 unidades, en una zona de posiciones que continúa ajustada.

La fecha de Primera A había comenzado el viernes con la victoria de Huracán sobre Sporting por 2 a 1. El sábado, Libertad y San Francisco igualaron 1 a 1, mientras que el domingo Bella Vista derrotó como visitante a Liniers por 2 a 0.

Posiciones Clausura

POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Huracán 936096+315
2 San Francisco 935198+114
3 La Armonía 933389-112
4 Bella Vista 925287+111
5 Sporting 925265+111
6 Villa Mitre 9252610-411
7 Liniers 922598+18
8 Libertad 915346-28

Tabla de posiciones - Primera División A - Torneo Clausura Liga del Sur.

Posiciones tabla acumulada

POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Huracán 23101123018+1241
2 Bella Vista 239952918+1136
3 Liniers 238782615+1131
4 Villa Mitre 237972025-530
5 San Francisco 236981825-727
6 Libertad 2351171823-526
7 La Armonía 2375112234-1226
8 Sporting 235992126-524

Tabla general - Primera División A - Liga del Sur.

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