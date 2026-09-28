Villa Mitre y La Armonía empataron en el cierre de la novena fecha de la Liga del Sur

La novena fecha del Torneo Clausura de la Liga del Sur se completó este lunes por la tarde con el empate 1 a 1 entre Villa Mitre y La Armonía en El Fortín.

El Tricolor se puso en ventaja a través de Valeri Valentín, pero cuando el partido llegaba a su final apareció Julio Daniel Acosta para marcar el empate de La Armonía. Con este resultado, el equipo de calle Don Bosco alcanzó los 12 puntos en el Clausura, mientras que Villa Mitre llegó a las 11 unidades, en una zona de posiciones que continúa ajustada.

La fecha de Primera A había comenzado el viernes con la victoria de Huracán sobre Sporting por 2 a 1. El sábado, Libertad y San Francisco igualaron 1 a 1, mientras que el domingo Bella Vista derrotó como visitante a Liniers por 2 a 0.

Posiciones Clausura

POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTS 1 Huracán 9 3 6 0 9 6 +3 15 2 San Francisco 9 3 5 1 9 8 +1 14 3 La Armonía 9 3 3 3 8 9 -1 12 4 Bella Vista 9 2 5 2 8 7 +1 11 5 Sporting 9 2 5 2 6 5 +1 11 6 Villa Mitre 9 2 5 2 6 10 -4 11 7 Liniers 9 2 2 5 9 8 +1 8 8 Libertad 9 1 5 3 4 6 -2 8

Tabla de posiciones - Primera División A - Torneo Clausura Liga del Sur.

Posiciones tabla acumulada

POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTS 1 Huracán 23 10 11 2 30 18 +12 41 2 Bella Vista 23 9 9 5 29 18 +11 36 3 Liniers 23 8 7 8 26 15 +11 31 4 Villa Mitre 23 7 9 7 20 25 -5 30 5 San Francisco 23 6 9 8 18 25 -7 27 6 Libertad 23 5 11 7 18 23 -5 26 7 La Armonía 23 7 5 11 22 34 -12 26 8 Sporting 23 5 9 9 21 26 -5 24

Tabla general - Primera División A - Liga del Sur.