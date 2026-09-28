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Paladar Negro

Milhojas de papa: receta cremosa, fácil y perfecta para acompañar cualquier comida

Una preparación económica y rendidora, ideal para compartir en familia.

| 🕒 4 mins. de lectura.

Hay recetas que, sin necesidad de demasiados ingredientes, logran convertirse en las grandes protagonistas de una comida. El milhojas de papa es una de ellas. Cremoso, suave y con una irresistible capa de queso fundido, es de esos platos caseros que van bien prácticamente con todo.

Además, tiene un punto a favor que nunca viene mal: es económico, rendidor y muy fácil de preparar. Con unas buenas papas, crema de leche y queso se puede armar una guarnición abundante que seguramente desaparezca de la mesa en cuestión de minutos.

La clave está en cortar las papas en rodajas finas y acomodarlas formando capas. Entre ellas se incorpora la crema y el queso, que durante la cocción se funden y se mezclan con la papa para conseguir esa textura tierna y cremosa tan característica.


Ingredientes

  • 1 kg de papas
  • 300 ml de crema de leche
  • 200 g de queso cremoso o mozzarella
  • 50 g de queso rallado
  • Sal, a gusto
  • Pimienta, a gusto
  • Nuez moscada, opcional
  • Manteca, cantidad necesaria para la fuente

Preparación

  1. Preparar las papas: pelá las papas, lavalas y cortalas en rodajas bien finas. Es importante que tengan un grosor similar para que se cocinen de manera pareja.
  2. Preparar la fuente: untá una fuente para horno con un poco de manteca.
  3. Armar las capas: colocá una primera capa de papas y condimentá con sal, pimienta y, si querés, una pizca de nuez moscada.
  4. Sumar la crema y el queso: agregá un poco de crema de leche y distribuí parte del queso por encima.
  5. Repetir: continuá formando capas de papa, crema y queso hasta utilizar todos los ingredientes.
  6. Terminar con queso: cubrí la superficie con el queso rallado restante para que quede bien gratinado.
  7. Llevar al horno: cociná en horno precalentado a 180 °C durante unos 45-60 minutos, o hasta que las papas estén tiernas al pincharlas con un tenedor y la superficie quede dorada.
  8. Dejar reposar: retiralo del horno y dejalo reposar unos minutos antes de cortar y servir. Así las capas se mantienen mejor.


Tip: si las papas se doran demasiado rápido por arriba pero todavía están duras, podés cubrir la fuente con papel aluminio y continuar la cocción hasta que estén tiernas.

El milhojas de papa puede acompañar carnes al horno, pollo, cerdo o cualquier preparación que necesite una guarnición contundente. También puede servirse como plato principal, especialmente si se busca una comida sencilla y reconfortante.

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