Paladar Negro
Milhojas de papa: receta cremosa, fácil y perfecta para acompañar cualquier comida
Una preparación económica y rendidora, ideal para compartir en familia.
Hay recetas que, sin necesidad de demasiados ingredientes, logran convertirse en las grandes protagonistas de una comida. El milhojas de papa es una de ellas. Cremoso, suave y con una irresistible capa de queso fundido, es de esos platos caseros que van bien prácticamente con todo.
Además, tiene un punto a favor que nunca viene mal: es económico, rendidor y muy fácil de preparar. Con unas buenas papas, crema de leche y queso se puede armar una guarnición abundante que seguramente desaparezca de la mesa en cuestión de minutos.
La clave está en cortar las papas en rodajas finas y acomodarlas formando capas. Entre ellas se incorpora la crema y el queso, que durante la cocción se funden y se mezclan con la papa para conseguir esa textura tierna y cremosa tan característica.
Ingredientes
- 1 kg de papas
- 300 ml de crema de leche
- 200 g de queso cremoso o mozzarella
- 50 g de queso rallado
- Sal, a gusto
- Pimienta, a gusto
- Nuez moscada, opcional
- Manteca, cantidad necesaria para la fuente
Preparación
- Preparar las papas: pelá las papas, lavalas y cortalas en rodajas bien finas. Es importante que tengan un grosor similar para que se cocinen de manera pareja.
- Preparar la fuente: untá una fuente para horno con un poco de manteca.
- Armar las capas: colocá una primera capa de papas y condimentá con sal, pimienta y, si querés, una pizca de nuez moscada.
- Sumar la crema y el queso: agregá un poco de crema de leche y distribuí parte del queso por encima.
- Repetir: continuá formando capas de papa, crema y queso hasta utilizar todos los ingredientes.
- Terminar con queso: cubrí la superficie con el queso rallado restante para que quede bien gratinado.
- Llevar al horno: cociná en horno precalentado a 180 °C durante unos 45-60 minutos, o hasta que las papas estén tiernas al pincharlas con un tenedor y la superficie quede dorada.
- Dejar reposar: retiralo del horno y dejalo reposar unos minutos antes de cortar y servir. Así las capas se mantienen mejor.
Tip: si las papas se doran demasiado rápido por arriba pero todavía están duras, podés cubrir la fuente con papel aluminio y continuar la cocción hasta que estén tiernas.
El milhojas de papa puede acompañar carnes al horno, pollo, cerdo o cualquier preparación que necesite una guarnición contundente. También puede servirse como plato principal, especialmente si se busca una comida sencilla y reconfortante.
Milhojas de papa: receta cremosa, fácil y perfecta para acompañar cualquier comida
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