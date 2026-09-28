Liberaron al guardiacárcel que circulaba en un auto robado, pero la causa sigue abierta

El guardiacárcel detenido este domingo en Bahía luego de ser sorprendido circulando en un Renault Logan con pedido de secuestro por robo recuperó la libertad, aunque la investigación continuará para determinar en qué circunstancias llegó a tener el vehículo.

Se trata de Gerardo Andrés Davicino, de 43 años, Prefecto Mayor del Servicio Penitenciario Bonaerense y con funciones en la Unidad Penal Nº 4 de Villa Floresta. Había sido arrestado en el sector de las canchas de softbol del Parque de Mayo durante un procedimiento realizado por personal policial.

El operativo se originó cuando los efectivos detectaron inconsistencias entre la documentación presentada y las numeraciones identificatorias del automóvil. Aunque la patente colocada no registraba impedimentos, una inspección posterior permitió establecer que las chapas eran apócrifas y que el rodado tenía pedido de secuestro activo por una causa de robo automotor tramitada en Lanús.

Durante la revisión del vehículo también fue hallado un paquete de correo que contenía otras chapas patentes, elemento que fue incorporado a la investigación. El auto, la documentación y las patentes fueron secuestrados, mientras que Davicino fue llevado a la Comisaría Séptima.

Tras permanecer detenido, el agente penitenciario fue excarcelado. Sin embargo, la causa no está cerrada y continuará con nuevas medidas para reconstruir el origen del vehículo, la documentación y las chapas utilizadas.

Uno de los puntos centrales que deberá establecer ahora la Justicia es si Davicino fue engañado al momento de adquirir o utilizar el automóvil y desconocía las irregularidades, o si sabía que circulaba en un vehículo con sus numeraciones identificatorias adulteradas, comúnmente denominado “ponchado”.

La investigación permanece en manos de la Fiscalía Federal y de la UFIJ Nº 6 de Lanús, que continuarán reuniendo elementos para determinar responsabilidades y establecer cómo llegó el Renault Logan hasta Bahía Blanca.