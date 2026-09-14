Reino Unido renovará sus cazas en Malvinas y reforzará su capacidad militar

El Reino Unido confirmó que renovará los cuatro aviones de combate Typhoon que mantiene desplegados en las Islas Malvinas, en una decisión que implicará una mejora de las capacidades militares británicas en el archipiélago.

La medida fue informada oficialmente ante el Parlamento británico y establece que los actuales Typhoon Tranche 1 serán sustituidos por cuatro unidades Tranche 2 durante la rotación prevista para fines de noviembre y comienzos de diciembre de 2027.

La confirmación estuvo a cargo del ministro de Estado para la Preparación e Industria de Defensa, Luke Pollard, ante una consulta formulada por el diputado conservador Ben Obese-Jecty.

Las aeronaves que llegarán a las islas no serán nuevas, sino que surgirán de la flota existente de la Real Fuerza Aérea británica. Sin embargo, representan un salto operativo respecto de los aviones actualmente destinados a Malvinas.

Los Tranche 2 cuentan con sistemas de radar y aviónica más avanzados y pueden emplear armamento de mayor capacidad, entre ellos los misiles Meteor, Storm Shadow y Brimstone. Los actuales Tranche 1, en cambio, pertenecen a la primera generación del programa y vienen siendo retirados progresivamente desde 2019.

Según publica el portal Infobae, una vez que regresen al Reino Unido, los cuatro aviones que hoy operan en el Atlántico Sur serán retirados definitivamente del servicio y enviados al proceso de desguace.

La decisión británica se conoció en momentos de creciente tensión diplomática por Malvinas. El gobierno de Javier Milei anunció recientemente sanciones contra empresas que participen de la explotación de hidrocarburos en las islas sin autorización argentina, además de impulsar una nueva ley vinculada a la soberanía y reforzar el proyecto de una base naval en Tierra del Fuego.

Desde Londres, sin embargo, remarcaron que la sustitución de los cazas forma parte de una planificación previa y no constituye una respuesta directa a las últimas medidas adoptadas por Buenos Aires.

El gobierno británico también reiteró que no prevé modificar su posición respecto de la soberanía del archipiélago, mientras Argentina volvió a manifestar su disposición a retomar negociaciones bilaterales para alcanzar una solución pacífica a la disputa.