Escala la tensión por Malvinas: Reino Unido sale en defensa de las petroleras

El Reino Unido elevó este martes la tensión con Argentina por las Islas Malvinas al anunciar respaldo a las empresas que desarrollen actividades económicas en el archipiélago, luego de que el Gobierno de Javier Milei endureciera las sanciones contra compañías vinculadas con la explotación de hidrocarburos y otros recursos naturales.

La respuesta británica quedó plasmada en una guía oficial denominada “Doing business with the Falkland Islands”, publicada por el Foreign, Commonwealth & Development Office y el Departamento de Negocios y Comercio.

El documento está dirigido a empresas que operen en las islas, suministren bienes o servicios o participen directa o indirectamente en el desarrollo de su economía, incluida la explotación de hidrocarburos. Londres sostuvo que respalda “toda actividad económica legítima” y afirmó que continuará acompañando al sector privado.

La publicación llega después de que la administración Milei anunciara una ofensiva contra empresas y proveedores relacionados con la actividad petrolera en aguas circundantes a Malvinas. Entre las medidas argentinas se encuentran restricciones para acceder a contratos o inversiones dentro del territorio continental, incluida la posibilidad de quedar excluidos de proyectos en Vaca Muerta.

El gobierno británico sostuvo además que las compañías que reciban intimaciones o amenazas de acciones judiciales desde Argentina deberán buscar asesoramiento jurídico independiente, pero ofreció la intervención de sus organismos oficiales para brindar respaldo institucional.

Incluso señaló que el Foreign Office está dispuesto a intervenir ante terceros países si una compañía vinculada con negocios en las islas es objeto de presiones como consecuencia de esas actividades.

En materia de soberanía, Londres reiteró su posición histórica y sostuvo que no negociará mientras los habitantes de las islas no lo soliciten. También rechazó que la legislación argentina pueda aplicarse sobre las actividades desarrolladas allí.

Argentina, por su parte, mantiene su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. La existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido es reconocida por Naciones Unidas.

El nuevo cruce se produce mientras el Gobierno nacional avanza con denuncias y procedimientos sancionatorios contra empresas y personas vinculadas con proyectos de explotación petrolera en la zona, particularmente ante el desarrollo de nuevos yacimientos offshore.

Tal como publica TN, la decisión británica representa así la primera respuesta formal de Londres al endurecimiento de la estrategia argentina y suma un nuevo capítulo a la disputa diplomática y económica por los recursos naturales de Malvinas.