El Tiempo
Se anticipan lluvias desde la madrugada de este martes
No se esperan precipitaciones intensas, pero sí algunos chaparrones asociados al ingreso de mayor nubosidad y humedad.
Luego de una jornada con momentos de sol y un aumento de la nubosidad hacia la tarde, el área de Bahía Blanca volverá a tener condiciones inestables durante las próximas horas. Según explicó el meteorólogo de La Brújula 24, Leonardo De Benedictis, existe probabilidad de lluvias desde la noche del lunes hasta la mañana del martes.
Si bien no se esperan precipitaciones intensas, podrían registrarse algunos chaparrones asociados al ingreso de mayor nubosidad y humedad.
En cuanto a las temperaturas, se prevé una jornada fresca y húmeda, con una mínima ubicada entre los 9°C y 10°C y una máxima que alcanzaría los 18°C o 19°C. La presencia de nubosidad impedirá un mayor ascenso térmico, mientras que el viento del sector sur aportará algo de descenso en la sensación térmica, con intensidades de entre 20 y 25 km/h.
Respecto a la situación observada en Monte Hermoso, con presencia de bruma y reducción de visibilidad, De Benedictis explicó que el fenómeno estuvo vinculado con la humedad y la inestabilidad presente en la región. Para el martes no se esperan bancos de niebla, aunque la visibilidad podría verse afectada de manera puntual por las lluvias.
En Sierra de la Ventana y Monte Hermoso las condiciones serán similares: continuará la humedad y la chance de precipitaciones, con posibles complicaciones de visibilidad durante los períodos de lluvia.
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