Federación Argentina de Municipios rechazó la reducción de la Zona Fría: "Es un ataque de Milei"



Tras la aprobación en los cambios del régimen de Zona Fría, que afectaron a gran parte de Buenos Aires, Córdoba y otras provincias, la Federación Argentina de Municipios hizo público un comunicado en el repudian la medida: “Es otro ataque insensible del Gobierno de Javier Milei a los derechos de las familias argentinas”.

“Desde la Federación Argentina de Municipios (FAM), que representa a más de 500 intendentes e intendentas de todo el país, repudiamos la modificación del Régimen de Zona Fría sancionada en el Senado de la Nación por impulso del gobierno de Javier Milei”, señalaron.

Se afirma que “este nuevo avance sobre los derechos de las argentinas y los argentinos les causará un enorme daño a millones de usuarios de gas”.

Y se señala que “la normativa derogada establecía tarifas diferenciales para regiones donde las condiciones climáticas generan una mayor necesidad de calefacción. La quita de esa medida reparadora es un golpe directo al bolsillo de las familias”.

“En un contexto de tarifas impagables y con inviernos muy rigurosos, el ajuste permanente de Milei anula ahora un derecho adquirido que resultaba un alivio fundamental para la economía real del día a día de la sociedad”, se menciona en el texto de la entidad conducida por el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.

El comunicado cierra: “Rechazamos este nuevo ataque a las familias argentinas y reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando para reconquistar y defender cada derecho”.

Fuente: Agencia DIB