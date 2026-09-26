Destacada C
Federación Argentina de Municipios rechazó la reducción de la Zona Fría: "Es un ataque de Milei"
Publicaron un comunicado luego de que se aprobara la modificación en el Senado.
Tras la aprobación en los cambios del régimen de Zona Fría, que afectaron a gran parte de Buenos Aires, Córdoba y otras provincias, la Federación Argentina de Municipios hizo público un comunicado en el repudian la medida: “Es otro ataque insensible del Gobierno de Javier Milei a los derechos de las familias argentinas”.
“Desde la Federación Argentina de Municipios (FAM), que representa a más de 500 intendentes e intendentas de todo el país, repudiamos la modificación del Régimen de Zona Fría sancionada en el Senado de la Nación por impulso del gobierno de Javier Milei”, señalaron.
Se afirma que “este nuevo avance sobre los derechos de las argentinas y los argentinos les causará un enorme daño a millones de usuarios de gas”.
Y se señala que “la normativa derogada establecía tarifas diferenciales para regiones donde las condiciones climáticas generan una mayor necesidad de calefacción. La quita de esa medida reparadora es un golpe directo al bolsillo de las familias”.
“En un contexto de tarifas impagables y con inviernos muy rigurosos, el ajuste permanente de Milei anula ahora un derecho adquirido que resultaba un alivio fundamental para la economía real del día a día de la sociedad”, se menciona en el texto de la entidad conducida por el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.
El comunicado cierra: “Rechazamos este nuevo ataque a las familias argentinas y reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando para reconquistar y defender cada derecho”.
Fuente: Agencia DIB
Federación Argentina de Municipios rechazó la reducción de la Zona Fría: "Es un ataque de Milei"
Susbielles anunció obras en el acto por el 141º aniversario de Ingeniero White
Intensa búsqueda de un hombre que se ausentó de su casa el miércoles
El emotivo posteo de Jimena Barón para su hijo en medio de la preocupación por Daniel Osvaldo
Qué sanción recibió Colapinto tras su accidente en el GP de Azerbaiyán
Más Leídas
-
El Tiempo21 horas ago
Fiesta del Cubanito: así estará el clima durante el fin de semana
-
Espectáculos17 horas ago
Daniel Osvaldo fue internado en terapia intensiva y con pronóstico reservado
-
Destacada B8 horas ago
Todos los detalles de la nueva edición de la Fiesta del Cubanito en el Parque de Mayo
-
Noticias B17 horas ago
YPF aumentó el precio de sus combustibles en todo el país
-
Noticias B20 horas ago
Las ventas y mercado inmobiliario: cómo ven los empresario la situación actual de la ciudad
-
Noticias B18 horas ago
Las seis preguntas que incomodaron a Milei durante una entrevista en Nueva York
-
Noticias B23 horas ago
Preventiva para Del Valle: "Es un alivio, pero todavía queda una lucha muy grande"
-
Deportes6 horas ago
Franco Colapinto chocó a Gasly y ambos Alpine abandonaron en el GP de Azerbaiyán