Deportes
Franco Colapinto chocó a Gasly y ambos Alpine abandonaron en el GP de Azerbaiyán
El argentino protagonizó un incidente con su compañero de equipo en la vuelta 36 y ambos debieron abandonar la carrera en Bakú.
Franco Colapinto y Pierre Gasly quedaron afuera del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 luego de un choque entre los dos pilotos de Alpine durante la vuelta 36 en el circuito callejero de Bakú.
El incidente se produjo en el relanzamiento de la competencia tras la intervención del auto de seguridad. Colapinto cometió un error y terminó impactando contra el monoplaza de su compañero, lo que dejó a ambos fuera de carrera.
"Alpine":— ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 26, 2026
Por el choque entre Franco Colapinto, Pierre Gasly y Lando Norris en el #AzerbaijanGP pic.twitter.com/OKYt3hY0pD
La maniobra también tuvo consecuencias para Lando Norris, quien circulaba cerca de los Alpine y se vio perjudicado por la situación.
El abandono representó un duro cierre para Alpine, que había comenzado la carrera con sus dos autos dentro de las primeras diez posiciones. Gasly había largado séptimo, mientras que Colapinto partió desde el noveno lugar.
El argentino había conseguido avanzar a la Q3 durante la clasificación del viernes, aunque había reconocido dificultades en los frenajes durante el fin de semana.
De esta manera, la escudería francesa terminó sin ninguno de sus pilotos en pista después del incidente protagonizado por Colapinto y Gasly en la segunda mitad de la competencia.
Así terminó la carrera
Luego de ese accidente volvió a ingresar el auto de seguridad, detrás del cual se agruparon los 16 autos que seguían en carrera (los Aston Martin habían sido los primeros en abandonar). Faltaban diez vueltas y todavía había pelea por la punta. Si bien Russell seguía primero con un Mercedes que había demostrado su superioridad durante todo el fin de semana, tenía a Verstappen en sus espejos, beneficiado además porque Hadjar le cuidaba las espaldas. Detrás marchaban Leclerc y Antonelli, quien ya había recuperado 11 posiciones.
Pero Russell no iba a soltar lo que tanto le había costado conseguir y defendió el primer puesto hasta la bandera a cuadros. Así volvió a ganar después del GP de Austria 2026, disputado el 28 de junio en el Red Bull Ring, y cortó una racha de seis Grandes Premios sin victorias. Como este domingo en Bakú, aquella vez también había largado desde la pole y terminó por delante de Max Verstappen.
Las posiciones finales
- 1° George Russell (Mercedes)
- 2° Max Verstappen (Red Bull)
- 3° Isack Hadjar (Red Bull)
- 4° Charles Leclerc (Ferrari)
- 5° Kimi Antonelli (Mercedes)
- 6° Lewis Hamilton (Ferrari)
- 7° Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- 8° Esteban Ocon (Haas)
- 9° Oliver Bearman (Haas)
- 10° Carlos Sainz (Williams)
- 11° Nico Hülkenberg (Audi)
- 12° Liam Lawson (Racing Bulls)
- 13° Gabriel Bortoleto (Audi)
- 14° Oscar Piastri (McLaren)
- 15° Sergio Pérez (Cadillac)
- 16° Valtteri Bottas (Cadillac)
- 17° Franco Colapinto (Alpine) - Abandonó
- 18° Pierre Gasly (Alpine) - Abandonó
- 19° Lando Norris (McLaren) - Abandonó
- 20° Alexander Albon (Williams) - Abandonó
- 21° Fernando Alonso (Aston Martin) - Abandonó
- 22° Lance Stroll (Aston Martin) - Abandonó
Fuente: Olé
Franco Colapinto chocó a Gasly y ambos Alpine abandonaron en el GP de Azerbaiyán
Así está el medallero y la agenda del último día de los Juegos Suramericanos
Afirman que OpenAI hackeó webs de agencias del Gobierno de Estados Unidos sin autorización
Midgets: Petracci y Lastra Meler fueron dueños de la cuarta del Invernal
Un posteo que ilusiona: AFA anunció que empezaron las charlas para la renovación de Scaloni
Más Leídas
-
El Tiempo15 horas ago
Fiesta del Cubanito: así estará el clima durante el fin de semana
-
Noticias B23 horas ago
El nuevo abogado de Asensio pide su libertad: afirma que la causa está prescripta
-
La región23 horas ago
Murió una mujer tras un despiste cerca de Puan
-
Noticias B21 horas ago
Murió el "Negro" González Oro, una de las voces emblemáticas de la radio argentina
-
Destacada C11 horas ago
YPF aumentó el precio de sus combustibles en todo el país
-
Espectáculos11 horas ago
Daniel Osvaldo fue internado en terapia intensiva y con pronóstico reservado
-
Noticias B13 horas ago
Las seis preguntas que incomodaron a Milei durante una entrevista en Nueva York
-
Noticias B19 horas ago
Cuánto se cobrará por la AUH en octubre tras el nuevo aumento