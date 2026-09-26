Franco Colapinto chocó a Gasly y ambos Alpine abandonaron en el GP de Azerbaiyán

Franco Colapinto y Pierre Gasly quedaron afuera del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 luego de un choque entre los dos pilotos de Alpine durante la vuelta 36 en el circuito callejero de Bakú.

El incidente se produjo en el relanzamiento de la competencia tras la intervención del auto de seguridad. Colapinto cometió un error y terminó impactando contra el monoplaza de su compañero, lo que dejó a ambos fuera de carrera.

"Alpine":

Por el choque entre Franco Colapinto, Pierre Gasly y Lando Norris en el #AzerbaijanGP pic.twitter.com/OKYt3hY0pD — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 26, 2026

La maniobra también tuvo consecuencias para Lando Norris, quien circulaba cerca de los Alpine y se vio perjudicado por la situación.

El abandono representó un duro cierre para Alpine, que había comenzado la carrera con sus dos autos dentro de las primeras diez posiciones. Gasly había largado séptimo, mientras que Colapinto partió desde el noveno lugar.

El argentino había conseguido avanzar a la Q3 durante la clasificación del viernes, aunque había reconocido dificultades en los frenajes durante el fin de semana.

De esta manera, la escudería francesa terminó sin ninguno de sus pilotos en pista después del incidente protagonizado por Colapinto y Gasly en la segunda mitad de la competencia.

Así terminó la carrera

Luego de ese accidente volvió a ingresar el auto de seguridad, detrás del cual se agruparon los 16 autos que seguían en carrera (los Aston Martin habían sido los primeros en abandonar). Faltaban diez vueltas y todavía había pelea por la punta. Si bien Russell seguía primero con un Mercedes que había demostrado su superioridad durante todo el fin de semana, tenía a Verstappen en sus espejos, beneficiado además porque Hadjar le cuidaba las espaldas. Detrás marchaban Leclerc y Antonelli, quien ya había recuperado 11 posiciones.

Pero Russell no iba a soltar lo que tanto le había costado conseguir y defendió el primer puesto hasta la bandera a cuadros. Así volvió a ganar después del GP de Austria 2026, disputado el 28 de junio en el Red Bull Ring, y cortó una racha de seis Grandes Premios sin victorias. Como este domingo en Bakú, aquella vez también había largado desde la pole y terminó por delante de Max Verstappen.

Las posiciones finales

1° George Russell (Mercedes)

2° Max Verstappen (Red Bull)

3° Isack Hadjar (Red Bull)

4° Charles Leclerc (Ferrari)

5° Kimi Antonelli (Mercedes)

6° Lewis Hamilton (Ferrari)

7° Arvid Lindblad (Racing Bulls)

8° Esteban Ocon (Haas)

9° Oliver Bearman (Haas)

10° Carlos Sainz (Williams)

11° Nico Hülkenberg (Audi)

12° Liam Lawson (Racing Bulls)

13° Gabriel Bortoleto (Audi)

14° Oscar Piastri (McLaren)

15° Sergio Pérez (Cadillac)

16° Valtteri Bottas (Cadillac)

17° Franco Colapinto (Alpine) - Abandonó

18° Pierre Gasly (Alpine) - Abandonó

19° Lando Norris (McLaren) - Abandonó

20° Alexander Albon (Williams) - Abandonó

21° Fernando Alonso (Aston Martin) - Abandonó

22° Lance Stroll (Aston Martin) - Abandonó

Fuente: Olé