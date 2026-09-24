Así votó cada senador en el proyecto de eliminación de Zona Fría para Bahía y la región

El Senado aprobó este jueves el recorte de la Zona Fría que excluye a Bahía Blanca y otros municipios bonaerenses del beneficio que reducía 30% de la factura de gas.

El proyecto fue aprobado con 38 votos a favor y 8 en contra. El detalle de la votación de cada senador fue la siguiente:

En contra

Maximiliano Abad (UCR) Mariana Juri (UCR) Daniel Ricardo Kroneberger (UCR) Carolina Losada (UCR) José María Carambia (Movere Santa Cruz) Natalia Elena Gadano (Movere Santa Cruz / Por Santa Cruz) Eduardo Horacio Galaretto (UCR) Rodolfo Alejandro Suárez (UCR)

A favor