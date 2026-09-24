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Así votó cada senador en el proyecto de eliminación de Zona Fría para Bahía y la región
Se convirtió en ley el proyecto propuesto por el Ejecutivo.
El Senado aprobó este jueves el recorte de la Zona Fría que excluye a Bahía Blanca y otros municipios bonaerenses del beneficio que reducía 30% de la factura de gas.
El proyecto fue aprobado con 38 votos a favor y 8 en contra. El detalle de la votación de cada senador fue la siguiente:
En contra
- Maximiliano Abad (UCR)
- Mariana Juri (UCR)
- Daniel Ricardo Kroneberger (UCR)
- Carolina Losada (UCR)
- José María Carambia (Movere Santa Cruz)
- Natalia Elena Gadano (Movere Santa Cruz / Por Santa Cruz)
- Eduardo Horacio Galaretto (UCR)
- Rodolfo Alejandro Suárez (UCR)
A favor
- Eduardo Alejandro Vischi (UCR)
- Bartolomé Esteban Abdala (La Libertad Avanza)
- Romina María Almeida (La Libertad Avanza)
- Carmen Silvia Álvarez Rivero (La Libertad Avanza)
- Guillermo Eduardo Andrada (Convicción Federal)
- Carlos Omar Arce (Movimiento por Misiones / espacio misionerista)
- Ivanna Marcela Arrascaeta (La Libertad Avanza)
- Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza)
- Beatriz Luisa Ávila (Independencia)
- Julieta Corroza (La Neuquinidad)
- Agustín Pedro Coto (La Libertad Avanza)
- Andrea Marcela Cristina (Frente PRO)
- Carlos Mauricio Espínola (Provincias Unidas)
- Flavio Sergio Fama (UCR)
- Enzo Paolo Fullone (La Libertad Avanza)
- Bruno Antonio Olivera Lucero (La Libertad Avanza)
- María Emilia Orozco (La Libertad Avanza)
- Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza)
- Francisco Manuel Paoltroni (La Libertad Avanza)
- Sonia Elizabeth Rojas Decut (Movimiento por Misiones / espacio misionerista)
- Flavia Gabriela Royón (Primero los Salteños)
- Vilma Facunda Bedia (La Libertad Avanza)
- Joaquín Alberto Benegas Lynch (La Libertad Avanza)
- Patricia Bullrich (La Libertad Avanza)
- Mario Pablo Cervi (La Libertad Avanza)
- Juan Cruz Godoy (La Libertad Avanza)
- Enrique Martín Goerling Lara (Frente PRO)
- Gonzalo Guzmán Coraita (La Libertad Avanza)
- María Victoria Huala (Frente PRO)
- Luis Alfredo Juez (La Libertad Avanza)
- Nadia Judith Márquez (La Libertad Avanza)
- Sandra Mariela Mendoza (Convicción Federal)
- María Carolina Moisés (Convicción Federal)
- María Belén Monte de Oca (La Libertad Avanza)
- Agustín Aníbal Monteverde (La Libertad Avanza)
- Silvana Lorena Schneider (UCR)
- Edith Elizabeth Terenzi (Despierta Chubut)
- Mercedes Gabriela Valenzuela (Unión Cívica Radical)
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