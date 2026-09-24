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Susbielles tras la exclusión de Bahía de la Zona Fría: "La única lucha que se pierde es la que se abandona"
El intendente se pronunció en redes sociales tras la sesión del Senado.
El intendente Federico Susbielles se pronunció en redes sociales luego de que el Senado aprobara el recorte de la Zona Fría que deja a Bahía Blanca y otros municipios de la provincia fuera del beneficio.
"La única lucha que se pierde es la que se abandona", dijo en un posteo que acompañó con una imagen que dice: "Bahía es Zona Fría".
Susbielles había anticipado meses atrás que usará la vía judicial para que la ciudad no pierda el estatus de zona beneficiada y se mantenga el régimen que otorga un descuento de 30% en la boleta de gas.
Por otro lado, convocó a una rueda de prensa para la mañana de este viernes donde ampliará sus puntos de vista y las acciones a tomar.
Más temprano, antes de la sesión, el intendente había señalado que “los bahienses no podemos pagar el doble por el gas que ciudades con las mismas condiciones climáticas".
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