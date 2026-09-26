Tres detenidos por un robo en un local partidario

Un joven de 17 años y dos mayores de edad fueron detenidos durante la madrugada de este sábado, acusados de ingresar a un inmueble ubicado en calle Soler al 600 y sustraer varios elementos.

El procedimiento se realizó alrededor de las 5:30. La policía informó que los sospechosos habían sido observados minutos antes por las cámaras del CEUM mientras se encontraban sobre los techos de la entidad perteneciente a la agrupación partidaria "Peronismo Barrial".

De acuerdo con la investigación inicial, los individuos habrían forzado una puerta trasera del edificio y sustraído distintos elementos, entre ellos productos de limpieza, juguetes, artículos escolares y mercadería.

Luego, los objetos habrían sido trasladados hacia una construcción lindante, donde finalmente fueron interceptados por los efectivos policiales.

Los detenidos adultos fueron identificados como Matías Ezequiel Díaz Iancovich, de 20 años y Matías Rubén Spinelli, de 18. Durante el operativo se procedió al secuestro de los elementos denunciados como sustraídos y al traslado de los involucrados a la Comisaría Primera.

La causa fue caratulada como "robo doblemente agravado por escalamiento y por la participación de un menor", con intervención de la UFIJ Nº15 y la UFIJ Nº3 de Responsabilidad Penal Juvenil.