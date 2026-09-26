Destacada C
Tres detenidos por un robo en un local partidario
Los sospechosos fueron observados minutos antes por las cámaras del CEUM.
Un joven de 17 años y dos mayores de edad fueron detenidos durante la madrugada de este sábado, acusados de ingresar a un inmueble ubicado en calle Soler al 600 y sustraer varios elementos.
El procedimiento se realizó alrededor de las 5:30. La policía informó que los sospechosos habían sido observados minutos antes por las cámaras del CEUM mientras se encontraban sobre los techos de la entidad perteneciente a la agrupación partidaria "Peronismo Barrial".
De acuerdo con la investigación inicial, los individuos habrían forzado una puerta trasera del edificio y sustraído distintos elementos, entre ellos productos de limpieza, juguetes, artículos escolares y mercadería.
Luego, los objetos habrían sido trasladados hacia una construcción lindante, donde finalmente fueron interceptados por los efectivos policiales.
Los detenidos adultos fueron identificados como Matías Ezequiel Díaz Iancovich, de 20 años y Matías Rubén Spinelli, de 18. Durante el operativo se procedió al secuestro de los elementos denunciados como sustraídos y al traslado de los involucrados a la Comisaría Primera.
La causa fue caratulada como "robo doblemente agravado por escalamiento y por la participación de un menor", con intervención de la UFIJ Nº15 y la UFIJ Nº3 de Responsabilidad Penal Juvenil.
Tres detenidos por un robo en un local partidario
Federación Argentina de Municipios rechazó la reducción de la Zona Fría: "Es un ataque de Milei"
Susbielles anunció obras en el acto por el 141º aniversario de Ingeniero White
Intensa búsqueda de un hombre que se ausentó de su casa el miércoles
El emotivo posteo de Jimena Barón para su hijo en medio de la preocupación por Daniel Osvaldo
Más Leídas
-
El Tiempo22 horas ago
Fiesta del Cubanito: así estará el clima durante el fin de semana
-
Espectáculos18 horas ago
Daniel Osvaldo fue internado en terapia intensiva y con pronóstico reservado
-
Noticias A8 horas ago
Todos los detalles de la nueva edición de la Fiesta del Cubanito en el Parque de Mayo
-
Noticias B18 horas ago
YPF aumentó el precio de sus combustibles en todo el país
-
Noticias B21 horas ago
Las ventas y mercado inmobiliario: cómo ven los empresario la situación actual de la ciudad
-
Noticias B19 horas ago
Las seis preguntas que incomodaron a Milei durante una entrevista en Nueva York
-
Noticias B24 horas ago
Preventiva para Del Valle: "Es un alivio, pero todavía queda una lucha muy grande"
-
Deportes7 horas ago
Franco Colapinto chocó a Gasly y ambos Alpine abandonaron en el GP de Azerbaiyán