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El emotivo posteo de Jimena Barón para su hijo en medio de la preocupación por Daniel Osvaldo
El exfutbolista permanece internado en la terapia intensiva.
Jimena Barón compartió un emotivo mensaje dedicado a su hijo Morrison “Momo” Osvaldo, de 12 años, pocas horas antes de que trascendiera públicamente la internación de urgencia de Daniel Osvaldo, padre del adolescente.
El exfutbolista permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Municipal de Llavallol, en Lomas de Zamora, luego de sufrir un cuadro de derrame pleural en el pulmón derecho.
En ese contexto, Barón eligió celebrar el cierre de una etapa importante para Momo, quien terminó la escuela primaria. “Hijo, ¡qué año! Llega el final de una etapa tan importante, tan linda, tan emocionante. Te egresás y te vas de viaje con tus amigos”, escribió.
La cantante también reflexionó sobre el crecimiento de su hijo y reconoció la mezcla de orgullo y nostalgia que le provoca verlo ganar independencia. “Una parte egoísta de mi corazón sufre un poco viéndote despegar, tomándote solo el bondi, no tan interesado en cosas que antes te encantaban conmigo”, expresó.
Barón recordó además los primeros años de Momo, nacido el 9 de marzo de 2014 en Italia, cuando Daniel Osvaldo jugaba en Juventus. “Hicimos un gran trabajo, hijo. Bastante solos al principio, sin tener mucha idea, la verdad, pero el amor fue más que suficiente”, señaló.
El texto terminó con otra declaración afectuosa: “Gracias por enseñarme a ser mamá. Gracias por ser mi primer equipo por siempre. Siempre voy a ser tu pista de aterrizaje”.
Mientras tanto, el estado de salud de Osvaldo genera preocupación. Según se informó en LAM, permanece hospitalizado por una complicación pulmonar y acompañado por familiares, sin que hasta el momento su entorno haya difundido un parte oficial detallado.
Con información de La Nación
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