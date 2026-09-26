Todos los detalles de la nueva edición de la Fiesta del Cubanito en el Parque de Mayo

La Fiesta del Cubanito en Primavera tendrá este sábado 26 y domingo 27 su cuarta edición en el Parque de Mayo, con una propuesta que reunirá gastronomía, espectáculos musicales y actividades para toda la familia. El evento, organizado por el Municipio y el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, comenzará ambas jornadas a las 12.

Más de 50 carros cubaniteros formarán parte de la celebración. A ellos se sumarán alrededor de 20 food trucks y una feria de la Economía Social que contará con más de 130 emprendedores.

En cuanto al clima, el sábado se esperan buenas condiciones meteorológicas para el desarrollo de la fiesta. El panorama cambiará durante el domingo, cuando se prevé la llegada de lluvias y chaparrones aislados, según anticipó el meteorólogo de La Brújula 24, Leonardo De Benedictis.

La música en vivo comenzará desde las 15. Durante el sábado subirán al escenario Rodi Muskaripa, Dharma, Budinas Blues, Solo Rumores y Luceros. El domingo será el turno de Nicolino, Chula Cumbia, Friki Frankie, Pecadora y Bersuit.

La propuesta también contará con un sector destinado a juegos y actividades para las infancias, además de un espacio sensorial distendido.

Por el desarrollo del evento, desde las 8 habrá cortes de tránsito en Alem y 1° de Mayo, Alem y Aguado, Alem y Córdoba, 12 de Octubre y Córdoba, Urquiza y Córdoba, y Florida y Urquiza. No estará permitido ingresar al Parque de Mayo con vehículos.

El playón ubicado junto a la pista de atletismo estará destinado al estacionamiento de personas con discapacidad motora, mientras que en 12 de Octubre y Córdoba habrá un sector exclusivo para motos.

Durante ambas jornadas se reforzarán las frecuencias de las líneas 500, 502, 503 y 513 ex. Los horarios actualizados podrán consultarse a través de GPS Bahía.

Además, entre las 8 y las 23 habrá modificaciones en los recorridos de las líneas 500, 502, 503 y 521, mientras que la línea 319 también tendrá cambios en sus trayectos hacia Punta Alta y Bahía Blanca debido a los cortes previstos en el sector.

En materia de accesibilidad, las combis de SAPEM brindarán un servicio complementario para personas con discapacidad motora y serán los únicos vehículos autorizados a ingresar al Parque de Mayo para realizar esos traslados.

También se instalará una plataforma exclusiva en la zona del escenario para personas con discapacidad, funcionará un espacio sensorial distendido en el sector de juegos infantiles y habrá preventores especializados disponibles durante el evento.