Banfi: "Nos sacan Zona Fría para pagarles el aire acondicionado a los chaqueños"

La diputada nacional Karina Banfi cuestionó con dureza los cambios al régimen de Zona Fría que serán tratados este jueves en el Senado y advirtió que la iniciativa tendrá un impacto directo sobre Bahía Blanca y distintos municipios del sur y sudeste de la provincia de Buenos Aires.

La Cámara alta fue convocada para sesionar desde el mediodía y uno de los temas centrales será la modificación del régimen de subsidios al gas natural, que ya cuenta con media sanción de Diputados y dictamen favorable de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda. La propuesta retrotrae el mapa de beneficiarios y deja fuera de la cobertura automática a 94 municipios bonaerenses, entre ellos Bahía Blanca.

“Creo que es una gran injusticia la que hoy se va a cometer en el Senado, entendiendo que se perdió una oportunidad de poder replantear la Zona Fría, como hace tantos años los bahienses lo venimos reclamando”, sostuvo Banfi.

La legisladora recordó que la reforma aprobada en 2021 había incorporado a Bahía Blanca y otros distritos que hasta ese momento permanecían fuera del beneficio. Según explicó, la propuesta actual busca regresar a un esquema territorial anterior, que mantiene dentro del régimen a La Pampa y a las provincias patagónicas, pero excluye buena parte del sur bonaerense. El proyecto efectivamente reduce el alcance geográfico del sistema vigente y afectaría también a localidades de Córdoba, Santa Fe, Mendoza y San Luis.

“Si uno ve cuáles son las temperaturas que nosotros tenemos, por cuestiones climáticas y de ubicación llegamos a tener las mismas temperaturas o temperaturas más bajas que Puerto Madryn. Puerto Madryn está contemplado, Chubut y Patagonia del sur también, y ahora Bahía Blanca queda totalmente desprovista”, planteó.

Uno de los principales cuestionamientos de Banfi apunta a que el nuevo esquema conservaría el beneficio territorial en determinadas provincias sin distinguir el nivel de ingresos de sus habitantes, mientras que otras regiones quedarían afuera del régimen general.

“Lo que te dicen es: ‘Esto lo hemos hecho un acto de justicia. Solamente quienes necesiten van a tener el subsidio’. Nos parece perfecto. Ahora, eso sucede solo en Bahía Blanca, porque la gente que vive en Chubut, no importa cuál es su nivel de ingresos, o la gente de Neuquén, está cubierta en toda la provincia”, afirmó.

La diputada insistió en que la discusión debería haber avanzado hacia un sistema que combine criterios climáticos y socioeconómicos.

“Nadie está pidiendo que la gente que vive en Palihue o que tiene altos recursos tenga que recibir Zona Fría. Me parece que perdimos una oportunidad de hacer una nueva regionalización por ingresos y por zonas de temperatura hostil”, señaló.

Banfi utilizó además ejemplos de personas de altos ingresos radicadas en la Patagonia para cuestionar que el beneficio se mantenga de manera territorial en esas jurisdicciones. Esas referencias forman parte de su crítica política al diseño del proyecto y no implican que todas las propiedades o consumos particulares mencionados reciban necesariamente el mismo nivel de subsidio.

La bahiense también cuestionó el mecanismo previsto para asistir a las denominadas “zonas cálidas” del norte del país y sostuvo que debería diseñarse un esquema integral que contemple las necesidades energéticas de cada región.

“Seguramente necesitan tener algún tipo de cobertura, más vale. Hay que ir a Formosa y estar con 40 grados de calor a la sombra. Ahora, insisto: ¿por qué no se hace un buen replanteo sobre quiénes van a recibir el subsidio o no?”, expresó.

Para Banfi, la discusión debería centrarse en un sistema de asistencia “solidario” que tenga en cuenta tanto el clima como la capacidad económica de cada usuario, especialmente en un contexto en el que, según planteó, las tarifas representan una porción importante de los ingresos familiares.

“Lamentablemente se está legislando solo para la porción de la torta que te toca y no pensando cómo se debe hacer un esquema solidario de subsidios”, concluyó.

La reforma será uno de los principales puntos de la sesión prevista para este jueves en el Senado, donde el oficialismo buscará convertir en ley los cambios al régimen.