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El Senado eliminó a Bahía de Zona Fría y habrá aumentos de hasta 50% en el gas
El proyecto recibió 38 votos a favor.
El Senado aprobó este jueves el recorte de la Zona Fría, que excluye a Bahía Blanca y otros municipios del subsidio, lo que implicará aumentos de hasta 50% en las boletas de gas.
La votación contó con 38 votos a favor y 8 en contra, y así se convirtió en Ley el proyecto propuesto por el Ejecutivo que asegura que el beneficio es fiscalmente insostenible.
La iniciativa había recibido media sanción de Diputados el 20 de mayo, y elimina la ampliación aprobada en 2022 en la que se incluía a Bahía. De esa manera, el beneficio general quedaría limitado a la Patagonia, Malargüe, en Mendoza, y la Puna. En territorio bonaerense, Patagones sería el único distrito que conservaría la bonificación por su pertenencia formal a la región patagónica.
Para Bahía Blanca, el impacto podría ser significativo y se estima que las boletas pueden incrementarse hasta en 50%.
El proyecto también modifica la forma de calcular la ayuda. Actualmente, la bonificación de entre 30% y 50% se aplica sobre el total de la factura. Con la reforma, el descuento recaería únicamente sobre el Precio de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), dejando afuera otros componentes como distribución, transporte e impuestos. Por ese motivo, incluso usuarios que permanezcan dentro del régimen podrían registrar aumentos.
Fuera de las zonas que conservarán el beneficio automático, podrán solicitar el SEF los hogares que acrediten vulnerabilidad socioeconómica. El límite de ingresos previsto equivale a tres Canastas Básicas Totales del INDEC, cerca de $4,4 millones mensuales para una familia tipo. También se contemplan hogares con Certificado de Vivienda Familiar, veteranos de Malvinas y personas con CUD, sujeto en este último caso a evaluación de la Secretaría de Energía.
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