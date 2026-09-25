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Lautaro Martínez sobre el retiro de Messi: "Queda el legado que dejó"
Lautaro Martínez, delantero de la Selección, habló sobre el retiro de Lionel Messi y afirmó que "queda el legado que dejó" con la camiseta albiceleste.
"Todos los chicos que venimos sumando y la gente nueva, queda arrancar de cero como todo proceso", agregó el bahiense en diálogo con ESPN a la salida del Cilindro de Avellaneda, donde fue a ver el clásico de Reserva ante Independiente.
Al ser consultado sobre sus sensaciones por lo que será la despedida del astro rosarino el próximo 6 de octubre en el estadio Monumental, Lautaro afirmó: "Todavía no se fue, queda el último partido. Y después veremos."
Por otro lado, el delantero del Inter evaluó el recambio generacional que ya comenzó a incorporar Lionel Scaloni en el equipo. Al respecto, dijo: "Hay muchos chicos importantes, interesantes".
En cuanto a la camada que él integra desde el comienzo del ciclo Scaloni, fue contundente: "Hay chicos que venimos, que ya tenemos dos mundiales jugados, que lo importante es continuar con el legado que deja Leo, que deja Otamendi y que dejó Ángel (Di María). Así que hay que seguir disfrutando".
Por último, consultado sobre si él podrá liderar la nueva Selección argentina, Lautaro Martínez afirmó: "Será un proceso importante para nosotros. Daremos siempre lo mejor con la Selección".
Fuente: Agencia NA
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