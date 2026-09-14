Mirtha Legrand recibió el alta tras una semana internada: cómo sigue su salud

Mirtha Legrand recibió el alta médica este domingo por la noche y regresó a su casa después de permanecer casi una semana internada en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro de bronquitis.

La conductora, de 99 años, había ingresado al centro asistencial el lunes 7 de septiembre para realizarse estudios y continuar con el tratamiento de un problema respiratorio bronquial que días antes ya la había obligado a suspender la grabación de su programa.

La última comunicación oficial confirmó la evolución favorable de la diva y anticipó que ahora seguirá el tratamiento en su domicilio. “Continuará la recuperación en su casa para volver a sus actividades lo antes posible”, indicó el parte firmado por Enrique Echagüe, director médico del Mater Dei.

Durante la internación, Legrand permaneció en una habitación común y no presentó complicaciones. En los últimos días había comenzado además a trabajar activamente con su kinesiólogo, mientras recibía visitas de familiares y amigos y se mantenía pendiente de sus actividades habituales.

Tras conocerse el alta, la familia Legrand-Tinayre difundió un mensaje en el que agradeció al Sanatorio Mater Dei, al equipo médico, al personal de enfermería y especialmente al doctor Guillermo Semeniuk por la atención que recibió la conductora durante esos días.

La ausencia de Mirtha de la pantalla obligó a modificar la programación de El Trece. Juana Viale estuvo al frente de La Noche de Mirtha y durante la emisión del sábado llevó tranquilidad respecto de la recuperación de su abuela, asegurando que estaba evolucionando favorablemente.

Por el momento, no se confirmó una fecha precisa para su regreso al programa. La prioridad será completar la recuperación en su casa y retomar la actividad una vez que tenga la autorización de sus médicos.