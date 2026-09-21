Colapinto vuelve a un circuito especial: buscará seguir sumando en las calles de Bakú

Franco Colapinto volverá esta semana a uno de los circuitos que ocupa un lugar especial en su historia dentro de la Fórmula 1. El argentino correrá el Gran Premio de Azerbaiyán, en Bakú, donde en 2024 consiguió los primeros puntos de su trayectoria en la máxima categoría.

El piloto de Alpine llegará además en uno de sus mejores momentos de la temporada. Viene de terminar décimo en Monza y séptimo en Madrid, resultado que le permitió sumar seis unidades y completar dos Grandes Premios consecutivos dentro del top 10.

El objetivo será ahora prolongar esa racha en un escenario que ya conoce bien y en el que vivió experiencias completamente diferentes.

Euro summer was a movie ☀️🥹 pic.twitter.com/8O4SmWD5ug — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 20, 2026

Su primera presentación en Bakú fue en 2024, cuando todavía competía para Williams y transitaba apenas su segundo Gran Premio en la Fórmula 1. En aquella oportunidad avanzó hasta la Q3, largó noveno y terminó octavo, por delante de Lewis Hamilton, para sumar sus primeros cuatro puntos en la categoría.

La historia fue distinta en 2025, ya como piloto de Alpine. Colapinto sufrió un fuerte accidente durante la clasificación y, en carrera, cuando había conseguido avanzar desde el 16° puesto hasta posiciones cercanas a los puntos, protagonizó un incidente con Alex Albon que lo relegó al fondo del pelotón.

Ahora regresará con dos actuaciones positivas consecutivas y la posibilidad de conseguir su tercer top 10 al hilo.

El circuito callejero de Bakú tiene 6,003 kilómetros y 20 curvas, con características muy particulares. Combina una extensa recta sobre la costa del Mar Caspio, donde los autos pueden superar los 300 kilómetros por hora, con el angosto sector que atraviesa el casco histórico de la ciudad.

Esta edición tendrá además una particularidad: el Gran Premio no se correrá el domingo, sino el sábado 26 de septiembre. La Fórmula 1 modificó el calendario a pedido de las autoridades locales para no superponer la competencia con el Día del Recuerdo que Azerbaiyán conmemora el domingo 27.

Por ese motivo, toda la actividad se adelantará 24 horas.

Las primeras dos prácticas serán el jueves, desde las 5.30 y las 9 de Argentina. El viernes habrá un último entrenamiento a las 5.30 y la clasificación comenzará a las 9. La carrera, a 51 vueltas, se largará el sábado a las 8 de la mañana de nuestro país.

Colapinto intentará aprovechar el buen momento y repetir en las calles de Bakú aquellas sensaciones de 2024, cuando comenzó a escribir su historia como piloto argentino con puntos en la Fórmula 1.