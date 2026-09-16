La Fórmula 1 tiene calendario para 2027: 24 fechas y récord de carreras Sprint

La Fórmula 1 confirmó este miércoles el calendario para la temporada 2027, que volverá a contar con 24 Grandes Premios y tendrá como principal novedad la ampliación a diez de las fechas con formato Sprint.

El campeonato comenzará el 14 de marzo en Bahréin y finalizará nueve meses después, el 12 de diciembre, en Abu Dhabi. Antes del inicio de la competencia, los equipos realizarán cuatro jornadas de pruebas de pretemporada en Bahréin, entre el 24 y el 27 de febrero.

La categoría visitará 22 países distribuidos en cinco continentes y tendrá dos regresos destacados: Portugal volverá con una carrera en Portimão el 20 de junio, mientras que Turquía retornará con el circuito de Istanbul Park el 3 de octubre.

Otra de las modificaciones importantes estará en las carreras Sprint. El formato pasará de seis a diez presentaciones durante el año. Bahréin, Australia, Japón, Mónaco y Abu Dhabi tendrán una Sprint por primera vez, mientras que también se disputarán en Canadá, Gran Bretaña, Italia, Brasil y Qatar.

El calendario completo será el siguiente:

Bahréin: 12 al 14 de marzo - Sprint

Arabia Saudita: 19 al 21 de marzo

Australia: 2 al 4 de abril - Sprint

Japón: 9 al 11 de abril - Sprint

China: 16 al 18 de abril

Miami: 30 de abril al 2 de mayo

Canadá: 21 al 23 de mayo - Sprint

Mónaco: 4 al 6 de junio - Sprint

Portugal: 18 al 20 de junio

Gran Bretaña: 2 al 4 de julio - Sprint

Austria: 9 al 11 de julio

Bélgica: 23 al 25 de julio

Hungría: 30 de julio al 1° de agosto

Italia: 3 al 5 de septiembre - Sprint

España: 10 al 12 de septiembre

Azerbaiyán: 24 al 26 de septiembre

Turquía: 1 al 3 de octubre

Singapur: 8 al 10 de octubre

Estados Unidos: 22 al 24 de octubre

México: 29 al 31 de octubre

Brasil: 5 al 7 de noviembre - Sprint

Las Vegas: 18 al 20 de noviembre

Qatar: 3 al 5 de diciembre - Sprint

Abu Dhabi: 10 al 12 de diciembre - Sprint

La primera parte del campeonato tendrá tres Sprint en las primeras cuatro fechas, mientras que el cierre también será particular: Qatar y Abu Dhabi albergarán carreras cortas de manera consecutiva.

Además, el tramo europeo comenzará en junio con Mónaco y tendrá a Silverstone antes que Austria. Tras el receso de verano, la actividad se retomará en septiembre con Monza y Madrid, antes de una seguidilla que incluirá Azerbaiyán, Turquía y Singapur.

La Fórmula 1 explicó que la distribución de las fechas fue diseñada para mejorar el orden geográfico de los traslados y reducir movimientos innecesarios durante una temporada que nuevamente se extenderá durante diez meses.