Franco Colapinto reveló la curiosa regla sexual que debe cumplir antes de las carreras

Franco Colapinto volvió a demostrar que se siente cómodo cuando no tiene que hablar solamente de Fórmula 1. Este martes, el piloto de Alpine fue invitado a La Revuelta, el programa de David Broncano que se emite por la televisión pública española, y rápidamente se metió en el tono descontracturado de una entrevista que tuvo bromas, anécdotas y también algunos momentos más serios.

El piloto, además, era consciente del tipo de programa al que estaba yendo. Broncano es conocido por sus entrevistas cargadas de humor y por las preguntas directas a sus invitados. Colapinto, lejos de esquivar el juego, rápidamente se convirtió en uno de los protagonistas de la noche.

El momento más picante llegó cuando aparecieron las "Preguntas Clásicas" de La Revuelta, que suelen incluir cuánto dinero tiene el invitado y cuánto sexo tuvo durante el último mes.

Colapinto ya conocía la dinámica y contó que justamente por eso había evitado ir antes al programa. Finalmente, reveló una curiosa regla que, según explicó, le impuso Fernando Belasteguín, el argentino considera como mejor jugador de pádel del mundo y a quien el pilarense definió como quien se encarga del área deportiva de su carrera.

“Fernando Belasteguín dice que está prohibido acabar previo a la carrera”, contó Colapinto.

Colapinto no ha venido antes al programa por las Preguntas Clásicas™ pero es lo que hay, es parada en boxes obligatoria en la entrevista. #LaRevuelta @FranColapinto pic.twitter.com/FASMh2H9hR — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 15, 2026

La explicación que dio fue que la indicación tiene que ver con la preparación física para competir: según relató, la idea es evitar la eyaculación durante el fin de semana de carrera porque podría afectar los niveles de testosterona y el rendimiento.

La respuesta provocó uno de los momentos más comentados de la entrevista, justamente por tratarse de un aspecto de la rutina de un piloto de Fórmula 1 que habitualmente no aparece en las conferencias de prensa ni en las transmisiones de las carreras.

Más allá de las bromas, hubo un tramo en el que Colapinto habló de su historia y del impacto que tuvo su llegada a la Fórmula 1 en Argentina.

Recordó que se fue solo a Italia cuando tenía 14 años para continuar su carrera deportiva, que vivió en la fábrica del equipo de karting que le dio la chance de competir y que allí trabajaba junto a los mecánicos. También contó el enorme esfuerzo económico que hizo su padre, que incluso vendió la casa familiar para que pudiera correr en Fórmula 4.

Pero la reflexión más interesante apareció cuando Broncano le preguntó por lo que significó para él convertirse en piloto de Fórmula 1. “Fue mucho más especial lo que se generó en Argentina que mi sueño personal de llegar a la Fórmula 1”, sostuvo.

Fuente: Clarín