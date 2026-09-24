El Senado debate la quita de Zona Fría en Bahía: "A la clase media la mata"

El debate por la reforma del régimen de Zona Fría volvió a encender la preocupación en Bahía Blanca, donde el Municipio advierte que una eventual quita del beneficio tendría un impacto directo sobre más de 126.000 usuarios del servicio de gas.

Así lo planteó Matías Italiano, director de la Agencia de Innovación, Desarrollo Productivo y Urbanismo del Municipio, en diálogo con Germán Sasso en Bahía Hoy por La Brújula 24, al referirse al proyecto que se discute en el Senado y que dejaría a Bahía Blanca y a otros municipios fuera del esquema automático de descuentos.

“Estamos hablando de 126.000 usuarios”, señaló Italiano al mencionar no solo a la ciudad, sino también a Cabildo, General Daniel Cerri e Ingeniero White. Según explicó, el cambio afectaría a todos los hogares alcanzados por el régimen actual, aunque con distinto nivel de impacto según la categoría.

El funcionario fue tajante al rechazar el argumento de que la modificación solo perjudicaría a los sectores de mayores ingresos. “Afecta a todos los usuarios, a todos”, afirmó, y agregó que los sectores vulnerables perderían parte del beneficio real que hoy reciben, mientras que la clase media quedaría mucho más expuesta al salto tarifario.

En ese sentido, lanzó una de las frases más fuertes de la entrevista: “A la clase media la mata”. Luego sostuvo que se trata de una medida que “le hace mucho daño” a familias que ya vienen haciendo un esfuerzo para llegar a fin de mes.

Italiano explicó que hoy el régimen reconoce descuentos del 30% para usuarios residenciales en general y del 50% para sectores vulnerables o alcanzados por beneficios especiales, sobre el total de la factura. Ese esquema fue incorporado a partir de la ampliación de la Ley 27.637, que alcanzó a Bahía Blanca y otras localidades bonaerenses.

A modo de ejemplo, indicó que una factura promedio de gas en Bahía puede ubicarse entre 80.000 y 90.000 pesos, aunque también mencionó casos de 120.000, 140.000 y 160.000 pesos. Ante la quita de la Zona Fría, estimó que una boleta de $100.000 podría pasar a rondar los 140.000, 150.000 o 160.000 pesos, dependiendo del descuento actual y de la carga impositiva.

El director municipal remarcó además que Bahía Blanca tiene una condición climática particular y que el consumo de gas no puede compararse con el de zonas más cálidas. “Frente a una misma condición climática, tenemos que tener un mismo régimen tarifario”, planteó.

El proyecto que se debate en el Congreso busca reemplazar el esquema automático de Zona Fría por un sistema focalizado. Según la información previa al tratamiento, la modificación podría alcanzar a 1,24 millones de hogares bonaerenses y a 3,35 millones de usuarios a nivel nacional.

Italiano también cuestionó que, aun si se elimina el beneficio, los usuarios seguirían aportando al fondo que financia la Zona Fría. “De aprobarse esta ley y de quitarnos zona fría, vamos a seguir pagando ese fondo y no vamos a tener el beneficio”, sostuvo.

Otro de los puntos centrales de su planteo fue la falta de sustento técnico. “¿Vos sabés cuántos informes técnicos tiene esta ley que quiere eliminar el régimen de zona fría? Ninguno”, afirmó durante la entrevista.

En esa línea, consideró que la discusión no debería centrarse únicamente en subsidios, sino en el criterio climático que dio origen al régimen. A su entender, avanzar con la exclusión de Bahía Blanca “va en contra de la igualdad ante la ley” y de la razonabilidad, porque no habría un informe técnico que establezca un parámetro objetivo para dejar a la ciudad afuera.

El funcionario también recordó que el intendente Federico Susbielles viene reclamando la continuidad de Bahía dentro del régimen, y sostuvo que la ciudad debería ser reconocida dentro de la región patagónica para conservar el tratamiento tarifario diferencial.

“Va a tener un fuerte impacto en la economía”, advirtió Italiano, al señalar que la eventual sanción de la ley golpearía tanto a los sectores más vulnerables como a la clase media bahiense.