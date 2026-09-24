Así está el medallero de los Juegos Suramericanos

Los Juegos Suramericanos que se disputan en las ciudades de Rosario, Santa Fe y Rafaela entran en el tramo final y cada vez van quedando menos medallas para repartir. Sin embargo, Argentina tuvo una gran cosecha este miércoles ya que obtuvo 25 preseas y superó las 200 en total.

La delegación nacional consiguió seis medallas de oro, ocho de plata y 11 de bronce en esta décimo primera jornada de competencia. Otra buena noticia fue que se ganó la primera dorada en atletismo.

La tabla general la sigue liderando Brasil, que ostenta 99 preseas de oro, 74 de plata y 65 de bronce, lo que da un total de 238. Argentina no está muy lejos en la totalidad porque cuenta con 209, pero sí está distante en las doradas, que son las que definen el puesto en el medallero. Los “cariocas” poseen 99 y nuestro país 54.

Colombia sigue en el tercer puesto del medallero, pisándole los talones a Argentina, con 52 medallas de oro, 52 de plata y 40 de bronce. Suma así en total 144 preseas.

Informó que “el buscador oficial asigna 22 podios a las pruebas completadas durante el miércoles. A ellos se incorporan el oro y la plata garantizados en la final argentina de tenis de mesa y otro bronce agregado directamente al acumulado general”.

La final de tenis de mesa se está terminando de jugar en horas de la noche de este miércoles y tiene como protagonistas a Horacio Cifuentes y Santiago Lorenzo, ambos argentinos. Justamente fueron ellos dos quienes conformaron el equipo que ganó el oro en dobles masculino.

Por otro lado, Micaela Levaggi fue quien obtuvo el primer oro argentino en atletismo al ganar la prueba de 1.500 metros femeninos, con un tiempo de 4 minutos y 22,43 segundos.

Las otras preseas doradas fueron ganadas por el equipo masculino de Madison en ciclismo de pista, por Alejo Suter en Boulder masculino y José Acuña en taekwondo, en la categoría de 58 a 68 kilogramos.

Las de plata fueron obra de los equipos masculino y femenino de arco compuesto, de Diego Lacamoire, que salió segundo en la prueba de 1.500 metros; de Lucas Vilar y Natalia Vera en Keirin, y de Ignacio Espínola y María Sepúlveda en taekwondo. A estos logros hay que sumar la plateada de tenis de mesa individual, que quedará en manos de Cifuentes o Lorenzo porque son los dos argentinos que están jugando la final.

En tanto que los bronces corrieron por cuenta de Helen Bernard, en los 100 metros con vallas, y Megan Powell en los 400 metros. El equipo femenino de arco recurvo también culminó en la tercera posición.

En las pruebas contrarrelojes de Kayak Cross, quedaron en el tercer lugar Matías Contreras e Iris Castiglione. Las otras medallas de bronce se consiguieron en ciclismo mediante Juan Rodríguez en Keirin y el conjunto femenino de Madison.

Luca Impagnatiello obtuvo el bronce en kata individual de karate. En remo costero subieron al tercer escalón Clara Galfre y la dupla mixta integrada por Katia Baluzzo y Santiago Ferrer.

Fuente: La Arena