El cine bahiense llegó a San Sebastián con "R12" y el proyecto de largometraje "El Brujo"

El cine bahiense tuvo presencia en la 74ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián a través de Carbono14, la productora fundada por Facundo Aybar, que llegó a España con el cortometraje “R12” y con su primer proyecto de largometraje, “El Brujo”.

“R12”, escrito y dirigido por Aybar, fue seleccionado para integrar una muestra organizada por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina. La proyección se realizó el 22 de septiembre en los Cines Trueba, dentro de la sección Otras Actividades del festival.

La propuesta reunió cuatro cortometrajes nominados a Mejor Cortometraje en la XX edición de los Premios Sur: “Tu cuerpo en mi habitación”, de Axel Cheb Terrab; “Compraventa”; “Las Panteritas”, de Alejandro Gallo Bermúdez; y la producción bahiense “R12”.

La actividad incluyó además un coloquio con integrantes de los equipos realizadores, en un espacio destinado a acercar las producciones argentinas al público internacional y generar intercambio entre cineastas.

La participación de Carbono14 no quedó limitada a la exhibición del corto. En paralelo, la productora presentó dentro del sector de industria del festival “El Brujo”, su primer proyecto de largometraje, también escrito y dirigido por Aybar.

La iniciativa participó de reuniones y actividades del Industry Club con la intención de establecer contactos con potenciales coproductores españoles y avanzar en la posibilidad de concretar una coproducción internacional.

La Academia de Cine Argentina facilitó a Carbono14 el hospedaje y las acreditaciones necesarias para intervenir en esos espacios profesionales, destinados al encuentro entre productores, realizadores y posibles socios para nuevos proyectos.

“Llegar a San Sebastián con R12 y poder presentar también nuestro primer largometraje representa una oportunidad enorme para Carbono14. No solo nos permite compartir nuestro trabajo, sino también generar vínculos y buscar socios que nos ayuden a llevar adelante nuestros próximos proyectos”, señaló Aybar.

La presencia en España se suma al recorrido internacional que “R12” desarrolló durante 2025. Uno de sus principales reconocimientos llegó en el Buenos Aires Rojo Sangre, donde obtuvo el premio a Mejor Cortometraje Argentino.

Producido íntegramente por Carbono14, el corto explora el cine de género desde una propuesta autoral e independiente y forma parte de la estrategia de la compañía de desarrollar proyectos desde Bahía Blanca con proyección fuera del país.

“El Brujo”, en tanto, se encuentra actualmente en etapa de desarrollo. Se trata de un thriller político de terror con elementos de body horror, ambientado durante el exilio de Juan Domingo Perón en Madrid.

El proyecto representa el salto de Carbono14 al formato de largometraje y marca una nueva etapa para una productora que busca consolidar una identidad propia dentro del cine independiente.

Aybar, director, guionista y productor, también fue productor de “Bahía Blanca”, de 2021, y “El Rastro del Lobo”, de 2026. Su recorrido está fuertemente ligado a la producción audiovisual local y a la intención de posicionar proyectos surgidos en la ciudad dentro de circuitos nacionales e internacionales.

Con su participación en San Sebastián, Carbono14 profundiza así una apuesta que combina producción independiente, cine de género y desarrollo desde Bahía Blanca, con el objetivo de ampliar su presencia en uno de los mercados cinematográficos más relevantes de Europa.