La historia detrás de la bronca de Pierre Gasly al verse superado por Colapinto en el GP de España

Pierre Gasly terminó visiblemente molesto después del Gran Premio de España de Fórmula 1, una carrera en la que Franco Colapinto volvió a superarlo y consiguió cuatro puntos para Alpine con su séptimo puesto.

El argentino mostró un mejor rendimiento durante casi todo el fin de semana en el circuito Madring. Salvo en la segunda práctica libre, estuvo por delante del francés y la diferencia quedó especialmente expuesta en clasificación. Gasly fue eliminado en Q2, mientras Colapinto avanzó hasta Q3, consiguió el noveno tiempo y largó cinco posiciones por delante de su compañero.

En carrera, el argentino ganó dos lugares en la largada, se mantuvo dentro del top ten y realizó un extenso stint de 42 vueltas con neumáticos duros. Gasly, en cambio, apostó junto al equipo a una estrategia que necesitaba la aparición de un auto de seguridad, real o virtual, para resultar efectiva. Esa situación nunca se produjo.

La tensión aumentó sobre el final cuando Alpine le informó al francés que Colapinto venía detrás con mejor ritmo. Gasly discutió por radio y mostró su malestar antes de ingresar a boxes en el penúltimo giro. Además, recibió cinco segundos de penalización por exceder la velocidad permitida en el pitlane y terminó 12°.

Después de la competencia, admitió que el planteo no había funcionado. “Tuvimos que intentar algo diferente y asumimos ciertos riesgos”, explicó. También señaló que necesitaban un auto de seguridad para obtener una ventaja y reconoció: “Me siento algo frustrado”.

Gasly aseguró estar satisfecho porque Alpine consiguió puntos importantes, aunque no mencionó directamente a Colapinto, quien había sido el responsable de sumarlos.

El resultado volvió a poner el foco sobre la competencia interna de Alpine. Colapinto ya fue confirmado como titular para 2027 y viene consolidando su rendimiento frente a un Gasly que hasta ahora ocupaba claramente el rol de referencia del equipo.

La actuación en España reforzó esa disputa: el argentino logró superarlo tanto en clasificación como en carrera y volvió a mostrar que puede competir de igual a igual con el piloto francés.

Con información de Infobae