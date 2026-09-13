Colapinto volvió a brillar: terminó séptimo y sumó fuerte en el GP de España

Franco Colapinto terminó séptimo este domingo en el Gran Premio de España, disputado por primera vez en el circuito Madring de Madrid, y sumó seis puntos con Alpine. Andrea Kimi Antonelli se quedó con la victoria, seguido por Max Verstappen y Lando Norris.

Buena parte del resultado comenzó a construirse apenas se apagaron los semáforos. Desde el noveno puesto, Colapinto tuvo una largada formidable y rápidamente ganó dos lugares al superar a Liam Lawson y Oscar Piastri. Después llegó una etapa más complicada: los neumáticos empezaron a perder rendimiento y Lawson logró recuperar la posición, obligando al argentino a administrar el auto y mantenerse en carrera.

El Virtual Safety Car provocado por la salida de pista de Lance Stroll abrió una oportunidad y Alpine no la dejó pasar. Colapinto entró a boxes para colocar neumáticos medios y, desde entonces, tuvo que trabajar bastante para conservar su lugar. Arvid Lindblad apareció varias veces en sus espejos, pero Franco resistió los intentos del Racing Bulls y se mantuvo firme en la pelea por los puntos.

El tramo final tampoco le dio respiro. Gabriel Bortoleto circulaba por delante con un Audi que había estirado su parada, mientras Piastri se acercaba por detrás con neumáticos más frescos. Metido en ese incómodo sándwich, Colapinto encontró el momento justo para superar al brasileño y encaminó definitivamente un séptimo puesto que coronó uno de sus fines de semana más sólidos desde que llegó a la máxima categoría.

Franco Colapinto flameó la bandera argentina desde su Alpine tras cruzar la meta como 7° en el Gran Premio de España.

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Más adelante, la pelea por la victoria cambió de manos por la estrategia. Norris había largado desde la pole y parecía tener todo bajo control, pero una parada realizada cuando finalizaba el período de Virtual Safety Car terminó jugando en su contra. Antonelli aprovechó la situación y no dejó escapar la chance: ganó por octava vez en la temporada y volvió a ampliar su ventaja al frente del campeonato.

Después de Madrid llegará una breve pausa antes de un escenario con buenos recuerdos para Colapinto. La Fórmula 1 volverá a la acción del 24 al 26 de septiembre con el Gran Premio de Azerbaiyán, en el callejero de Bakú. Allí, en 2024 y todavía como piloto de Williams, el argentino consiguió sus primeros puntos en la categoría. Ahora regresará después de otro domingo para guardar.

Con información de Infobae