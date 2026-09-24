Bahía tendrá otro fin de semana cargado de fútbol: Liga del Sur, Federal A y Regional Amateur

Bahía Blanca volverá a tener un fin de semana cargado de fútbol, con actividad entre viernes y lunes por la Liga del Sur, el Torneo Federal A y el Regional Amateur.

El plato fuerte del domingo será en el Roberto Carminatti, donde Olimpo recibirá a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy por la ida de los cuartos de final de la Fase Campeonato del Federal A. El encuentro se jugará desde las 15:30 y marcará el inicio del camino aurinegro en los playoffs por el primer ascenso.

Para ese partido fue designado como árbitro Fernando Jesús Rekers, de Córdoba. Lo acompañarán Guillermo Yacante, de Luján, y Leonel Matías Suárez, de San Antonio de Areco, mientras que el cuarto árbitro será Franco David Morón, de General Pico.

También por el Federal A, pero desde las 11, se disputará en cancha de Villa Mitre el desempate por el descenso entre Círculo Deportivo de Otamendi y Sol de Mayo de Viedma. El juez será José Darío Sandoval, de Concordia.

En paralelo, el domingo también habrá actividad por el Regional Amateur. Huracán de Ingeniero White recibirá a Ferro Carril Sud de Olavarría desde las 15:30, con arbitraje de Agustín Linhares, de Viedma. El Globo lidera la Zona 3 con 6 puntos y buscará asegurar el primer lugar del grupo. Ferro tiene 4 y Sarmiento de Pigüé, que quedará libre, suma 1.

La agenda de la Liga del Sur comenzará el viernes 25, a las 19, con Huracán-Sporting, en cancha del Globo y sin público visitante, por el Torneo Clausura de Primera A.

El sábado, desde las 15:30, Libertad recibirá a San Francisco por la A. En el Promocional, jugarán Tiro Federal-Olimpo, Comercial-Sansinena —a puertas cerradas— y Dublin-Pacífico de Cabildo.

El domingo, también a las 15:30, Liniers será local ante Bella Vista, mientras que por la B se medirán Pacífico de Bahía Blanca y Rosario Puerto Belgrano, en un partido que se disputará a puertas cerradas.

La fecha liguista se cerrará el lunes 28, a las 15:30, con Villa Mitre-La Armonía, en El Fortín.

La agenda completa

Viernes 25 de septiembre

19:00: Huracán-Sporting, en el Bruno Lentini, sin visitantes.

Sábado 26 de septiembre

15:30: Libertad-San Francisco, en el Manuel Manzano.

15:30: Tiro Federal-Olimpo, en el Onofre Pirrone.

15:30: Comercial-Sansinena, en Ingeniero White, a puertas cerradas.

15:30: Dublin-Pacífico de Cabildo, en el barrio San Martín.

Domingo 27 de septiembre

11:00: Círculo Deportivo-Sol de Mayo, en cancha de Villa Mitre, desempate por el descenso del Federal A.

15:30: Liniers-Bella Vista, en cancha de Liniers.

15:30: Pacífico de Bahía-Rosario, en el Adolfo Pirola, a puertas cerradas.

15:30: Olimpo-Gimnasia de Chivilcoy, en el Roberto Carminatti, por los cuartos de final del Federal A.

15:30: Huracán-Ferro Carril Sud, en el Bruno Lentini por el Regional Amateur.

Lunes 28 de septiembre