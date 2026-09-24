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A qué hora empieza la venta de entradas para la despedida de Messi
A partir de este jueves se pueden adquirir los tickets de los próximos amistosos; el retiro del capitán será el 6 de octubre ante Benín, en el estadio Monumental.
Lionel Messi anunció su retiro de la selección argentina tras perder la final del Mundial 2026 y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que jugará un último partido en el país y ya se sabe cómo y cuándo comprar entradas. Será ante Benín, en el Monumental, el martes 6 de octubre en horario a confirmar, en el marco del último de los tres amistosos programados para la primera ventana internacional posterior a la Copa del Mundo.
‘Leo’ forma parte de la lista de convocados para esta triple fecha FIFA que se disputa entre los últimos días de septiembre y los primeros de octubre, pero no participará de los encuentros previos frente a Bolivia (miércoles 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes) y Burkina Faso (sábado 3 de octubre en la cancha de River). Su citación es únicamente para que reciba el homenaje que se merece por su legado eterno con la Albiceleste. De hecho, utilizará una camiseta hecha especialmente para la ocasión con la forma de la bandera en vertical, un sol gigante y el 10 y su apellido en dorado.
¿Por qué Messi se despide en el último de los tres encuentros que tiene programados la Argentina? Esto se debe a que en los primeros dos compromisos, la capacidad de los estadios estará reducida al 50% por una sanción de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) a la AFA. El castigo es por los incidentes ocurridos tras la final del Mundial 2026, en la que España se consagró campeón tras vencer a la Argentina por 1 a 0, y por la bandera de Malvinas exhibida tras la victoria ante Inglaterra en la semifinal de la Copa del Mundo.
Las entradas se pondrán a la venta este jueves 24 de septiembre a las 18 (horario argentino), dos días después de lo previsto inicialmente ya que la casa madre del fútbol a nivel nacional reprogramó la fecha de expendio de boletos. Se pueden adquirir en el sitio Deportick, que requiere que el usuario esté registrado para poder hacer la compra. Cada hincha que obtenga su ticket digital debe canjearlo por uno físico en las boleterías de un estadio a confirmar.
- Si las entradas no se agotan de inmediato en dicha plataforma, todo indica que podrán adquirirse posteriormente en el sitio de AFA Tickets, aunque no está confirmado.
Precios de las entradas para la despedida de Messi
- Plateа media San Martín y Belgrano: $480.000
- Plateа baja San Martín y Belgrano: $450.000
- Plateа alta San Martín y Belgrano: $320.000
- Plateа media Sívori y Centenario: $320.000
- Plateа alta Sívori y Centenario: $180.000
- Menor – Popular (3 a 10 años): $29.000
- Popular: $90.000
Fuente: La Nación
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