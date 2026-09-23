Una película filmada en Pigüé llegó al Festival de San Sebastián

Una producción audiovisual filmada parcialmente en Pigüé dio un importante paso internacional al ser seleccionada para participar de una de las actividades de industria del prestigioso Festival de San Sebastián, en España.

Se trata de “Cómo hacer un omelette sin romper los huevos”, proyecto dirigido por Cecilia Paviolo Marcenac, que forma parte de la selección 2026 del Foro de Coproducción de Documentales Lau Haizetara. La propuesta se desarrolla en el marco de la 74ª edición del certamen español, que comenzó el 18 y se extenderá hasta el 26 de septiembre.

El trabajo tiene nacionalidad argentina, francesa y española. La producción está a cargo de Films du Texmex, mientras que participan como coproductoras 80Mundos y Paisana. Parte de la película fue rodada en Pigüé y otra porción del proyecto se realizó en Francia.

La participación adquiere especial relevancia porque Lau Haizetara funciona como un punto de encuentro para documentales en etapa de desarrollo. Los proyectos seleccionados pueden ser presentados ante profesionales de la industria cinematográfica, potenciales financiadores y especialistas vinculados con el género, con el objetivo de facilitar coproducciones y futuras vías de circulación internacional.

La actividad central del foro está prevista para este miércoles 23 de septiembre en Tabakalera, el Centro Internacional de Cultura Contemporánea de San Sebastián.

La producción encabezada por Paviolo Marcenac ya había sumado reconocimientos y menciones previas. Entre ellas, fue destacada en noticias vinculadas con la Academia de Cine y también integró otras selecciones de proyectos audiovisuales antes de desembarcar en España.

La llegada al Festival de San Sebastián representa ahora una nueva vidriera para una película con fuerte vínculo regional, que llevó parte de la identidad de Pigüé hasta uno de los encuentros cinematográficos más reconocidos de Europa.