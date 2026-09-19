Tras su paso por Bahía, Milei prepara su viaje a la ONU con Malvinas y la economía en agenda

Luego de completar una intensa agenda en Bahía Blanca, el presidente Javier Milei ya se prepara para una nueva escala internacional: el lunes por la noche viajará a Estados Unidos para participar de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas, donde el reclamo argentino por las Islas Malvinas tendrá un lugar central en su discurso.

El mandatario cerró este viernes su paso por la ciudad después de recorrer las instalaciones de Compañía Mega y Louis Dreyfus Company, dos de los principales proyectos de inversión que se desarrollan en el complejo industrial-portuario bahiense. Mega proyecta una inversión cercana a los US$365 millones, mientras que LDC prevé desembolsar unos US$400 millones para una nueva planta procesadora de soja y girasol.

Tras las actividades empresariales, Milei permaneció en el centro, mantuvo reuniones en el Hotel Land Plaza y finalmente salió a saludar a los seguidores de La Libertad Avanza que se habían concentrado en las inmediaciones. Luego se trasladó hacia el aeropuerto Comandante Espora para regresar a Buenos Aires.

La escala bahiense fue la quinta visita efectiva de Milei a la ciudad desde 2023 y la tercera como Presidente.

De Bahía a Nueva York

Tras el regreso a Buenos Aires, Milei tendrá actividad oficial durante el fin de semana y el lunes prevé realizar una reunión de Gabinete. A las 23 de ese día partirá hacia Nueva York, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

El martes comenzará sus actividades en Estados Unidos con una presentación en Yeshiva Darchei Torah, institución de la comunidad judía donde recibirá el reconocimiento “Ohev Israel”. Más tarde se reunirá con Roberto Salinas y con el economista estadounidense Xavier Sala i Martín.

La actividad central llegará el miércoles 23 al mediodía, cuando Milei tome la palabra ante la Asamblea General de la ONU. Según la información publicada por La Nación, prepara el mensaje junto a Santiago Caputo y prevé darle especial relevancia al reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.

Ese mismo miércoles participará de la conferencia “Western Values, Economic Freedom & Strategic Security”, mantendrá una reunión con empresarios vinculados al Consejo de las Américas y luego tendrá un encuentro con el rabino y escritor Simón Jacobson.

La agenda finalizará el jueves con una exposición en The Economic Club of New York. El regreso está previsto para esa misma noche y el avión presidencial arribaría a la Argentina durante la mañana del viernes.

Con información de La Brújula 24 y La Nación