Noticias B
Tras su paso por Bahía, Milei prepara su viaje a la ONU con Malvinas y la economía en agenda
El Presidente cerró este viernes su quinta visita a la ciudad desde que inició la campaña de 2023 y la tercera desde que llegó a la Casa Rosada. El lunes partirá hacia Nueva York.
Luego de completar una intensa agenda en Bahía Blanca, el presidente Javier Milei ya se prepara para una nueva escala internacional: el lunes por la noche viajará a Estados Unidos para participar de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas, donde el reclamo argentino por las Islas Malvinas tendrá un lugar central en su discurso.
El mandatario cerró este viernes su paso por la ciudad después de recorrer las instalaciones de Compañía Mega y Louis Dreyfus Company, dos de los principales proyectos de inversión que se desarrollan en el complejo industrial-portuario bahiense. Mega proyecta una inversión cercana a los US$365 millones, mientras que LDC prevé desembolsar unos US$400 millones para una nueva planta procesadora de soja y girasol.
Tras las actividades empresariales, Milei permaneció en el centro, mantuvo reuniones en el Hotel Land Plaza y finalmente salió a saludar a los seguidores de La Libertad Avanza que se habían concentrado en las inmediaciones. Luego se trasladó hacia el aeropuerto Comandante Espora para regresar a Buenos Aires.
La escala bahiense fue la quinta visita efectiva de Milei a la ciudad desde 2023 y la tercera como Presidente.
De Bahía a Nueva York
Tras el regreso a Buenos Aires, Milei tendrá actividad oficial durante el fin de semana y el lunes prevé realizar una reunión de Gabinete. A las 23 de ese día partirá hacia Nueva York, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.
El martes comenzará sus actividades en Estados Unidos con una presentación en Yeshiva Darchei Torah, institución de la comunidad judía donde recibirá el reconocimiento “Ohev Israel”. Más tarde se reunirá con Roberto Salinas y con el economista estadounidense Xavier Sala i Martín.
La actividad central llegará el miércoles 23 al mediodía, cuando Milei tome la palabra ante la Asamblea General de la ONU. Según la información publicada por La Nación, prepara el mensaje junto a Santiago Caputo y prevé darle especial relevancia al reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.
Ese mismo miércoles participará de la conferencia “Western Values, Economic Freedom & Strategic Security”, mantendrá una reunión con empresarios vinculados al Consejo de las Américas y luego tendrá un encuentro con el rabino y escritor Simón Jacobson.
La agenda finalizará el jueves con una exposición en The Economic Club of New York. El regreso está previsto para esa misma noche y el avión presidencial arribaría a la Argentina durante la mañana del viernes.
Con información de La Brújula 24 y La Nación
Rescataron a una persona que se descompensó en el Cerro Ventana
Con un triplete de Gil, Comercial venció a Tiro en un partido de locos
Kicillof de cara al 2027: "Cuenten conmigo para que la Argentina tenga una alternativa"
Lautaro Martínez marcó dos goles y rescató a Inter ante Roma
Copa Davis: Cerúndolo y Tirante ganaron sin problemas y Argentina está 2-0 sobre Turquía
Más Leídas
-
Noticias B20 horas ago
Ordenan suspender el aumento de tarifas eléctricas en Bahía y el resto del interior bonaerense
-
La región19 horas ago
Capturaron a tres prófugos armados que eran buscados en Tornquist
-
Destacada C3 horas ago
Crearon una plataforma bahiense para conseguir changas y ya tiene 200 trabajadores registrados
-
Noticias B10 horas ago
Monte Hermoso y sus shows para la Fiesta Nacional de la Primavera
-
Noticias B24 horas ago
Santilli minimizó el impacto del recorte de la Zona Fría en Bahía
-
Noticias B10 horas ago
VTV en la Provincia: congelan las tarifas y suspenden el aumento hasta octubre
-
El Tiempo9 horas ago
Sábado casi de verano, alerta por tormentas el domingo y fuertes vientos el lunes en Bahía
-
El Tiempo23 horas ago
Sábado casi de verano y alerta por tormentas para el domingo en Bahía