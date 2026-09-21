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Milei inicia una nueva gira: tres días en Nueva York, regreso el viernes y otro viaje a París
El Presidente partirá esta noche rumbo a Estados Unidos para participar de la Asamblea General de la ONU. Pocos días después, encabezará en Francia una nueva edición de la Argentina Week.
El presidente Javier Milei iniciará este lunes por la noche una nueva gira internacional que tendrá como primera escala a Nueva York, donde permanecerá durante tres días y participará de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas.
El mandatario partirá a las 23 desde el sector militar del Aeroparque Metropolitano y desarrollará actividades en Estados Unidos hasta el jueves por la noche. El vuelo de regreso está previsto para las 21 de ese día y su llegada a Buenos Aires, para las 8.30 del viernes.
La actividad más importante será el miércoles, cuando Milei vuelva a hablar ante la Asamblea General de la ONU. Uno de los temas que estará presente será el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas, luego de las medidas adoptadas durante las últimas semanas por el Gobierno nacional contra empresas vinculadas a la explotación de hidrocarburos en el archipiélago.
El canciller Pablo Quirno confirmó además que durante la estadía habrá un encuentro entre Milei y el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio. En cambio, hasta el momento no fue anunciada oficialmente una reunión bilateral con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
La agenda comenzará el martes. Milei disertará en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah, donde recibirá el premio “Ohev Yisrael”, una distinción relacionada con su respaldo a Israel. Más tarde mantendrá reuniones con los economistas Roberto Salinas y Xavier Sala-i-Martin.
Después de su presentación del miércoles ante Naciones Unidas participará de la conferencia “Western Values, Economic Freedom & Strategic Security” y mantendrá un encuentro con empresarios y referentes vinculados a Americas Society/Consejo de las Américas.
El jueves, antes de emprender el regreso, expondrá en The Economic Club of New York, uno de los tradicionales ámbitos de discusión económica y empresarial de Estados Unidos.
Sin embargo, la agenda internacional del Presidente no terminará allí. Apenas cinco días después de regresar a la Argentina, Milei volverá a viajar al exterior.
El 30 de septiembre partirá hacia París para encabezar una nueva edición de la Argentina Week, que se desarrollará hasta el 2 de octubre y tendrá como objetivo promocionar oportunidades de inversión ante empresarios y potenciales inversores europeos.
Para esa actividad, la Casa Rosada invitó a una delegación de gobernadores. Entre los mandatarios mencionados para integrar la comitiva aparecen Carlos Sadir, Alfredo Cornejo, Juan Pablo Valdés, Marcelo Orrego, Raúl Jalil, Gustavo Sáenz, Alberto Weretilneck, Ignacio Torres, Rolando Figueroa, Rogelio Frigerio y Leandro Zdero, entre otros.
La cita en París tendrá como antecedente la Argentina Week realizada meses atrás en Nueva York y combinará reuniones empresariales vinculadas con sectores como energía, minería, infraestructura y tecnología, además de actividades relacionadas con organismos internacionales.
De esta manera, Milei tendrá dos viajes internacionales en apenas diez días, con la participación ante Naciones Unidas como principal actividad de la primera gira y la búsqueda de inversiones como eje central de la segunda.
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