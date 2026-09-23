Buscan a un argentino de 42 años en Italia: desapareció tras sufrir un robo

Nicolás Merlano, un argentino que viajó a Europa como turista, es buscado en Italia luego de que su familia perdiera contacto con él a fines de junio.

El hombre había viajado en mayo y pasó por España, Francia y Bélgica antes de llegar a Italia. La familia realizó una denuncia y se activó una alerta internacional de Interpol.

Daniela, la hermana de Nicolás, contó que la última comunicación que tuvo con la familia fue el 27 de junio, a través de WhatsApp. En ese momento, el joven les contó que le habían robado la mochila donde llevaba pertenencias.

“Nos contó que le habían robado su mochila con dinero para el viaje y un hombre de nacionalidad francesa le ofreció trabajo”, relató Daniela.

Nicolás tenía previsto regresar a la Argentina el 28 de agosto, cuando vencía su estadía como turista. Sin embargo, no regresó y desde entonces su familia no volvió a tener noticias de él.

La familia de Nicolás pidió ayuda para continuar la búsqueda

Ante la falta de noticias, los familiares se comunicaron con Interpol y la organización activó una alerta internacional para intentar localizar al joven.

“No tuvimos”, expresó Daniela, luego de que varios portales compartieran la búsqueda. Según contó, les recomendaron contactar a un abogado internacionalista para avanzar con las gestiones vinculadas a la búsqueda.

La familia asegura que no puede afrontar ese gasto. Daniela es docente y sus padres son jubilados, por lo que evalúan abrir una caja de ahorro en pesos y dólares para recibir colaboraciones y poder contratar al abogado.

Mientras tanto, los familiares de Nicolás intentan reconstruir sus últimos movimientos en Italia y encontrar cualquier dato que permita determinar dónde se encuentra.

Fuente: TN