Discapacidad: la Libertad Avanza cede ante el reclamo de los aliados y hace concesiones

El Gobierno avanzó en las últimas horas en una negociación con bloques aliados para modificar su propuesta sobre discapacidad y llegar este miércoles con un dictamen acordado a la Cámara de Diputados.

La intención de La Libertad Avanza es reemplazar la actual Ley de Emergencia, que vence el 31 de diciembre, por un régimen permanente denominado Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad.

Las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda fueron convocadas oficialmente para este miércoles a las 12 con el objetivo de emitir dictamen sobre la propuesta que busca prorrogar la emergencia hasta fines de 2027.

En paralelo, el oficialismo trabajó con representantes del PRO, la UCR y otros espacios dialoguistas sobre un texto alternativo. Entre los cambios incorporados aparece la continuidad del Nomenclador Nacional Único de Prestaciones Básicas, con homogeneidad de aranceles y mecanismos de actualización.

Diputados avanza con el debate de más de 50 iniciativas sobre morosidad y endeudamiento.

La iniciativa también contempla mantener las pensiones no contributivas por discapacidad, garantizar cobertura médica para sus beneficiarios y permitir que quienes reciben esas prestaciones puedan incorporarse al mercado laboral. Además, prevé beneficios impositivos para los empleadores que los contraten de manera permanente.

Otro de los puntos incluidos establece partidas presupuestarias específicas para financiar el sistema y reconoce las compensaciones pendientes con prestadores, que deberían cancelarse mediante un cronograma de pagos.

Todavía existen diferencias respecto de los requisitos para acceder a las pensiones. El Gobierno pretende mantener auditorías y criterios que contemplen, además del Certificado Único de Discapacidad, el grado de afectación laboral y la situación socioeconómica del solicitante.

Las modificaciones representan un cambio respecto de algunos artículos incluidos inicialmente en el proyecto de Presupuesto 2027, que habían generado cuestionamientos entre sectores de la oposición y bloques que habitualmente acompañan al oficialismo.

Mientras La Libertad Avanza apuesta por avanzar con una normativa permanente, otros sectores de la Cámara baja sostienen el proyecto para prorrogar la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. El tratamiento de esa iniciativa fue dispuesto por el pleno de Diputados en la sesión especial del 9 de septiembre.

La definición comenzará a tomar forma este miércoles en el plenario de comisiones, donde oficialismo y oposición buscarán reunir las firmas necesarias para llevar sus respectivas propuestas al recinto.